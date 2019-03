' L' economia italiana corre rischi concreti Si faccia una vera riforma fiscale'

Ignazio Visco : "economia italiana a rischio. Si faccia una vera riforma fiscale" : L'economia italiana corre oggi "rischi concreti". Ad appena 24 ore di distanza dalla presa di posizione della Bce è ora il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a lanciare ancora una volta l'allarme. A preoccupare è l'assenza di crescita, l'arretratezza competitiva del Paese, ma anche la tenuta dei conti pubblici tanto che, di fronte al rallentamento del Pil ormai sotto gli occhi di tutti, c'è da chiedersi se la ...

Visco : economia italiana corre seri rischi - serviva politica bilancio più prudente : Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro dell'ex ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan. Visco ha poi tenuto a ...

Industria : l'economia italiana resta debole. Si teme recessione : Una nuova contrazione della crescita, ha continuato il Centro Studi, segnerebbe il passaggio dalla recessione tecnica alla recessione conclamata per l'economia italiana. In controtendenza , l'...

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell'economia italiana : Dalla finanza alla moda, le storie di 10 donne che hanno guadagnato ruoli di primo piano. Ma i dati dicono che serviranno 54 anni per ridurre il gender gap

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell’economia italiana : Ornella Barra - co-chief operating officer Walgreens Boots Alliance, Inc.Francesca Bellettini - ceo e presidente di Yves Saint LaurentSilvia Candiani - amministratore delegato Microsoft ItaliaAlessandra Losito – Pictet Wealth Management, Banca PictetNicoletta Luppi - vice presidente e general manager di Msd ItaliaMonica Mandelli - managing director KkrEmma Marcegaglia - presidente di EniMiuccia Prada - co-amministratore delegato di PradaPaola ...

I tre verdetti in poco più di un mese sull'economia italiana che non cresce : 6 marzo, allarme Ocse: Pil 2019 scende a -0,2% Il 6 marzo arriva l'altolà dell'Ocse: l'Interim Economic Outlook avverte: la 'gelata' dell'economia italiana farà segnare al Paese un Pil in calo dello ...

Bce - Draghi : 'C'è l'economia italiana fra i freni del Pil dell'Eurozona' : E invece la minaccia di guerra commerciale, le nubi impenetrabili su cosa stia davvero succedendo all'economia cinese, e un un ciclo d'espansione economica giunto al capolinea scompaginano i piani ...

Istat : "Si conferma fase difficile per l'economia italiana". Pil in calo - -0 - 1% - : Registrando un ulteriore calo, l'indicatore anticipatore ha confermato le difficoltà dell'attuale fase ciclica dell'economia italiana con un peggioramento della fiducia di famiglie e imprese e un ...

Istat : nota mensile sull'andamento dell'economia italiana : L'indicatore anticipatore ha registrato una ulteriore diminuzione, confermando le difficoltà dell'attuale fase ciclica dell'economia italiana. , CC - www.ftaonline.com,

Segnali contrastanti dall'economia italiana - ma il debito sale - - : Finanza & Dintorni Da una parte cresce lievemente l'occupazione a gennaio, dall'altra i dati del 2018 sono da dimenticare. Brusca frenata del pil e debito che ai livelli attuali nn si era mai visto. ...

Frena l'economia italiana - Istat rivede al ribasso il Pil : +0 - 9 nel 2018 : Cresce l'occupazione ma non per donne e giovani. Frena l'economia italiana. L'anno scorso il Pil in volume ha registrato un tasso di crescita dello 0,9% rispetto all'anno precedente secondo i dati diffusi dall'Istat. A prezzi di mercato il Pil è stato pari ...

Da Moody’s arriva un’altra bocciatura per l’economia italiana : “Crescita anemica - Pil +0 - 4%” : Una crescita "anemica" e un Pil allo 0,4%: secondo l'agenzia Moody's, i dati economici italiani nel 2019 saranno ben al di sotto di quanto previsto dal governo. Secondo il report di Moody's, uno dei problemi principali per il nostro Paese è dato da una "incertezza politica" che per quest'anno è ritenuta "elevata".Continua a leggere

L'Ue boccia l'economia italiana - Conte la difende : Il premier Conte difende la nostra economia dopo la nuova bocciatura da parte dell'Unione Europea. 'I fondamentali sono solidi, Bruxelles sottovaluta l'impatto delle misure che abbiamo varato', dice il presidente del Consiglio. Nel ...