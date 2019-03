optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Con The Big12x17, la comedy affronta una delle tematiche ricorrenti dell'ultima stagione: i legami familiari. La nostalgia è ovunque; si ha inoltre il desiderio di chiudere molte storyline lasciate in sospeso. La trama di The Conference Valuation, che vede Penny indecisa se accettare o meno una vantaggiosa offerta di lavoro a discapito di Bernadette, passa in secondo piano ed è un pretesto per mettere il resto dei personaggi a contatto con i figli di Howard.Tralasciando le doti genitoriali di Wolowitz - mentre sua moglie è fuori per lavoro, deve restare a casa per badare ai piccoli Halley e Neil Michael, compito che lui paragona al babysitter, una situazione in cui si trova a disagio - Raj, Leonard, Amy edecidono di dare un'occhiata al loro amico, svelando dei lati davvero interessanti.Il fisico teorico coglie la palla al balzo per mettersi alla prova e ...

_diana87 : In The Big Bang Theory 12×17 Amy gioca d’astuzia con Sheldon: sono pronti ad avere dei figli? (video) - OptiMagazine : In #TheBigBangTheory 12x17 Amy gioca d'astuzia con Sheldon: sono pronti ad avere dei figli? (video)… - Somnambulist91 : Ho appena visto l'episodio S12E17 di The Big Bang The...! - #TBBT #tvtime -