Festa internazionale della Donna 2019 | al sud le donne fanno più impresa

Festa internazionale della Donna 2019 : anche nella sanità c’è discriminazione di genere : In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019 , l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità ) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità . Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ...

Festa internazionale della Donna 2019 : 100 al giorno si rivolgono ai centri anti violenza : “In Italia ogni giorno oltre 100 donne si rivolgono ai centri anti violenza e quasi 1 su 3 (31,5%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione della giornata dell’8 marzo dedicata proprio al ruolo delle donne nella società “che purtroppo non ha cancellato il dramma dei femminicidi con due ...

Festa internazionale della Donna 2019 : ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...