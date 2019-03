Eni | accordo con Corepla per produrre idrogeno da rifiuti di imballaggi in plastica

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Eni e, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degliin, hanno sottoscritto oggi unfinalizzato ad avviare progetti di ricerca perdaidiinnon riciclabili. L’intesa, che è stata firmata da Giuseppe Ricci, Eni Chief Refining & Marketing Officer, e da Antonio Ciotti, Presidente di, si legge in una nota, definisce la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che nei prossimi sei mesi valuterà l’avvio di progetti di ricerca pere biocarburanti di alta qualità daplastici. Il gruppo di lavoro analizzerà le evoluzioni che il mercato deglinon meccanicamente riciclabili avrà nei prossimi anni e studierà le tipologie diutilizzabili per sviluppare un virtuoso e innovativo processo di economia circolare e massimizzare l’avvio a ...

