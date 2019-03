Di Maio | tutto un bluff

Tav - Di Maio va allo scontro : i 5 stelle si giocano il tutto per tutto : Dopo un vertice di Governo finito con una fumata nera il premier Conte convoca una conferenza stampa. Di Maio difende a...

Tav - Lucio Malan e Forza Italia umiliano Di Maio e M5s : cosa tirano fuori in aula - la Casellati blocca tutto : Bagarre in aula al Senato alla conclusione dell'intervento del senatore Lucio Malan durante discussione di mozioni sulla Tav Torino-Lione. I senatori di Forza Italia espongono cartelli a favore dell'opera, "Sì Tav" e "Non fermate l'Italia" . A seguito della dimostrazione la presidente del Senato Eli

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s - ma siamo leali” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento in discussione in queste ore a Montecitorio e su cui punta il Carroccio crea malumori dentro il Movimento. Ma non per questo ha detto che verrà ostacolato perché è parte del contratto. “Sicuramente questa è una ...

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra strada”. L’ingresso è presidiato dalla polizia che a un certo punto ...

Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : "Il premier sa tutto". Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha alcuna intenzione di cedere il passo o attendere. E stando ai retroscena il premier sarebbe stato pers

Legge sulla legittima difesa rimandata - Salvini a Di Maio : 'Tieni i tuoi o salta tutto' : Il governo Lega-M5s ancora traballa, questa volta a causa il voto sulla legittima difesa, rinviato al 5 marzo. La motivazione ufficiale è una questione tecnica, ma la realtà secondo molti potrebbe essere un'altra: l'obiettivo del rinvio sembra quello di ricompattare i malumori interni tra i 5 Stelle, e il fatto ha ampliato le proteste dei parlamentari leghisti contro gli alleati di governo. Tanto che Salvini, per la prima volta, avrebbe ...

Autonomie - Salvini accelera : si faccia o blocco tutto |Di Maio : "Ok alla riforma ma non sia spacca-Italia" : Il vicepremier leghista accelera nel vertice notturno con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader pentastellato, che però puntualizza: "Ok alla riforma ma non sia uno spacca-Italia".

Luigi Di Maio - la ridicola crisi di nervi in Sardegna : "Lo dice Salvini? È una follia" - viene giù tutto : La campagna sarda di Luigi Di Maio si conclude con una crisi di nervi. Il leader del M5s è volato in Sardegna per spingere il Movimento alle regionali che potrebbero rivelarsi, dopo l'Abruzzo, un altro drammatico passo falso per i 5 Stelle. Il rischio, concreto, è che al di là di una vittoria annunc

Protesta latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

Caro Di Maio - in dieci giorni hai disintegrato tutto. Forse è meglio tornare a casa : di Enzo Marzo Luigi Di Maio una decina di giorni fa, assieme a Alessandro Di Battista, è salito sull’auto per andare a rendere omaggio a tale Christophe Chalençon, uno dei leader dell’ala violenta dei gilets jaunes che ogni sabato mettono a soqquadro la Francia. Anche se sono sempre meno. Alla fine dello storico incontro, Chalençon – come riferisce la stampa – “conferma l’intenzione di organizzare una mobilitazione al confine ...