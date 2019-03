Di Maio non vuole intestarsi la caduta del governo | no a prove di forza in Cdm | pronta

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) "Se Salvini decide davvero di rifiutare il dialogo, lunedì partono i bandi, e il giorno dopo presentiamo noi una risoluzione in Parlamento per dire no al Tav". È su questa linea che la war room di Luigi Diriunita a Palazzo Chigi si alza e si dirige verso la sala stampa di Palazzo Chigi. Il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta con gli occhi scavati da poche ore di sonno, evidentemente spiazzato dalla mossa del collega vicepremier, che ha fatto le valige ed è tornato a Milano salutando tutti e dando appuntamento a lunedì.È in quel preciso momento della mattinata che cala il buio in casa 5 stelle, con il leader e gli sherpa pronti a una tre giorni di girandole di incontri in vista della pubblicazione delle manifestazioni di interesse che avverrà il primo giorno della prossima settimana, e costretti a rivedere improvvisamente la ...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, “richiesto anche da membri del clan Spada”. La reazione di Di Maio: “Non prenderanno un so… - MSF_ITALIA : Sta per andare in onda una puntata di #piazzapulita che mostra quello che tanti non vogliono vedere. Interverrà anc… - pinapic : Nella sua ipocrita fiera delle banalità, Di Maio dimentica la parola #femminicidio. Così come ha dimenticato i sold… -