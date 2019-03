Anticipo Serie A, Juventus-Udinese 4-1

La Juve non si ferma e allo Stadium regola l'con un netto 4-1. Con la testa al ritorno di Champions con l'Atletico Madrid, Allegri schiera la Juve2, ma non cambia molto. All'11' campioni d'Italia avanti:galoppata sulla sinistra di Alex Sandro, cross per Kean che anticipa tutti. Il 19enne attaccante juventino è scatenato e al 39' firma la doppietta di punta. Nella ripresa Kean si procura un rigore (fallo di Opoku),realizzato da Emre Can (67'). Matuidi di testa per il poker (71'),poi Lasagna segna il definitivo 4-1 (84').(Di venerdì 8 marzo 2019)

