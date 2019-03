W l’8 marzo Sicuri? Sicure? I pro e i contro dell’essere donne nel 2019

The Style Outlets - l’8 marzo si tinge di rosa : L’8 marzo è alle porte e per celebrare la donna, The Style Outlets, al posto del giallo, il colore della mimosa, simbolo di questa giornata, hanno scelto il rosa, quello dell’importanza della prevenzione. E difatti proprio venerdì 8, i centri di Vicoloungo e Castel Guelfo ospiteranno i volontari di LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Novara e di Bologna per una giornata all’insegna della salute. A Vicolungo, nel ...

l’8 marzo la mimosa resta un must per 7 donne su 10 : La mimosa fu associata al’8 Marzo a partire dal 1946, quando per iniziativa della parlamentare comunista Teresa Mattei venne offerto alle donne per la Giornata Internazionale. Oggi sempre di pù assume il significato di autonomia e libertà, ma è anche un fiore che dietro una fragilità apparente mostra una grande forza, con la capacità di crescere anche in terreni difficili. Neppure i giovani accennano a dimenticare questo ...

Un’altra data di Ennio Morricone alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita dall’8 marzo : Ennio Morricone alle Terme di Caracalla di Roma per sette serate nel mese di giugno. Oggi è stato annunciato il settimo ed ultimo appuntamento della serie di eventi The Final Concerts che quest'anno porteranno il Maestro ad esibirsi in alcune delle location più prestigiose della penisola. La tournée inizierà con un doppio concerto all'Arena di Verona i prossimi 18 e 19 maggio e proseguirà a giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Ai 6 eventi ...

Le stiliste celebrano l’8 marzo con una capsule di T-shirt «empowered» : Isabel MarantVictoria BeckhamAlexa ChungRosie AssoulinElleryPerfect MomentManca solo un giorno alla Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, e tra le idee regalo più gettonate ci sono senza dubbio quelle i cui profitti sono destinati ad associazioni benefiche dedicate proprio alle donne. La piattaforma Net-A-Porter ha lanciato una delle iniziative più cool del momento, unendo alcune delle stiliste più celebri per dare vita a una ...

Festa della donna : perché si festeggia l’8 marzo : L’8 marzo 2019 è la Festa della donna, quando e come nasce questa ricorrenza? Negli anni crescono le conquiste dei diritti...

Manifesto leghista per l’8 marzo - Matteo Salvini si dimentica di chiedere scusa : Salvini ha detto di non essere a conoscenza del volantino leghista in difesa della dignità delle donne: "Non ne sapevo niente e non ne condivido alcuni contenuti". Ma il segretario della Lega di Crotone punta il dito contro "l'autodeterminazione senza limiti della donna", che avrebbe favorito un "disequilibrio nella società".Continua a leggere

Il Play Store celebra l’8 marzo dedicando una sezione ai giochi con donne protagoniste : Google celebra la Festa della Donna dedicando una sezione del Play Store ai giochi con protagonisti femminili, sia per quanto riguarda lo sviluppo sia per quanto concerne i personaggi. L'articolo Il Play Store celebra l’8 marzo dedicando una sezione ai giochi con donne protagoniste proviene da TuttoAndroid.

NIU festeggia il girl power e l’ecosostenibilità in occasione dell’8 marzo [GALLERY] : 1/9 ...

l’8 marzo ripartiamo dal gender gap : L'Italia è all'82° posto per eguaglianza di genere sul lavoro. È quanto registrato nel 2017 dal World Economic Forum, una fondazione no profit che si occupa di monitorare la salute economica dei Paesi del mondo. In sintesi, ad andare a lavorare o a fare carriera sono ancora più uomini che donne.Studi condotti da istituti come l'Istat mettono in evidenza come le lavoratrici debbano superare ostacoli più numerosi di ...

Una caramella al limone : il “regalo” di Trenitalia per l’8 marzo scatena l’ironia sui social : Il “regalo” di Trenitalia per la Festa della Donna (dedicato tra l’altro solo alle donne che usufruiranno di servizi costosi) non è passato inosservato sui social e nonostante la società abbia poi rimosso il post, gli utenti hanno fatto in tempo a fare lo screenshot della pagina e pubblicarla in rete con commenti ironici e pungenti.Continua a leggere

Samsung Good Lock 2018 sarà compatibile con Android 9 Pie dall’8 marzo : Samsung Good Lock 2018 sarà aggiornato l'8 marzo, a meno di imprevisti, e risulterà finalmente compatibile con Android 9 Pie e Samsung One UI. Pronti a personalizzare il vostro Samsung? L'articolo Samsung Good Lock 2018 sarà compatibile con Android 9 Pie dall’8 marzo proviene da TuttoAndroid.

Sky Cinema - dall’8 marzo si cambia : nuovi canali e nuova organizzazione : Da venerdì 8 marzo Sky Cinema si rinnova. Il grande Cinema su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, le grandi rassegne su Sky Cinema Collection e inoltre sei canali di genere per scegliere sempre il film preferito: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy. Tra le novità anche l’arrivo su Sky Cinema dei film distribuiti in Italia da Universal. Sky Cinema Uno, la ...

Trenitalia - l’iniziativa per l’8 marzo fa sghignazzare i social : “Ragazze correte ci regalano una caramella al limone fino a esaurimento scorte” : C’è chi ha pensato a uno scherzo e chi a un fake. Invece è tutto vero. L’ultima trovata di Trenitalia è un regalo per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. Un buono sconto? Un upgrade omaggio? Dei punti per la cartafreccia? Macché: una caramella al limone. Per di più, salvo esaurimento scorte e solo per coloro che quel giorno usufruiranno dei servizi più costosi. Quello che poteva essere un gesto galante e pure ...

Perché le donne scioperano l’8 marzo : Perché si sciopera? Chi ha convocato lo sciopero? Come si partecipa? Tutto quello che c’è da sapere sulla protesta dell’8 marzo. Leggi