Tav,vertice finito:bilaterale a Parigi

E' terminato ilsulla Tav a palazzo Chigi. L'incontro di governo, cui hanno partecipato, nella prima parte, anche i tecnici, è durato circa 5 ore. Poco trapela circa il contenuto ma,secondo fonti leghiste,sembra certo che il governo chiederà un incontrocon la Francia per verificare i criteri di finanziamento ma per ora nessuna decisione sui bandi per la Tav. Al tavolo sono rimasti fino a notte fonda il premier Conte,i vicepremier Di Maio e Salvini, il ministro Toninelli.(Di giovedì 7 marzo 2019)

raffaellapaita : Hanno fatto un vertice #Conte #Salvini #DiMaio e #Toninelli per decidere di non decidere nulla sulla #Tav . Il gov… - petergomezblog : Tav, vertice tra Conte e i 2 vicepremier Salvini: “Sì o no, oggi non esiste forse” Premier a Lega-M5s: “Responsabil… - Agenzia_Ansa : Cominciato il vertice a oltranza sulla #Tav 'Resa dei conti nel governo' -