Parere positivo per anti-psoriasi a placche

Farmaci : Parere positivo di EMA per anti-psoriasi a placche : AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha rilasciato il proprio parere positivo per risankizumab – un inibitore dell’interleuchina-23 (IL-23) – per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. La psoriasi “è una malattia cutanea infiammatoria cronica, immuno-mediata con ...