Le scuse di Corona a Riccardo Fogli diventano uno show

Fabrizio Corona : "Devo delle scuse a Barbara d'Urso e a suo figlio" : In un' intervista al Corriere della Sera , Fabrizio Corona ha dichiarato di volersi chiarire con Barbara d'Urso : 'Le devo delle scuse , a lei e a suo figlio'. Per la seconda volta in pochi giorni , ...

Fabrizio Corona e la lite con Ilary Blasi : "Ha preteso scuse pubbliche da me. Il suo obiettivo era Totti - non io" : La discussione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, probabilmente l'unico evento degno di nota della terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso autunno sulle reti Mediaset, non poteva non essere inclusa nell'ultima autobiografia pubblicata dall'ex agente fotografico intitolata Non mi avete fatto niente.In questo primo passo del libro riguardante l'argomento, Fabrizio Corona ha ribadito un concetto che espresse anche ...