La piccola Elisa Pardini ha bisogno di un nuovo midollo

(Di giovedì 7 marzo 2019) Purtroppo il “mostro” dellaè tornato: a dare questa brutta notizia è il papà della bimba, tramite un lungo post su Facebook. "Sono parole che non avrei mai voluto scrivere...” : esordisce infatti così Fabio-“ La belva bastarda è tornata, dopo due anni di devastanti chemio e farmaci, è tutto da rifare”.La, una bambina di 5 anni, di Pordenone, affetta da una forma violenta di leucemia, hadi undonatore di, che sia il più possibile compatibile con lei: nel gennaio 2018, aveva subito già un primo intervento, ma purtroppo a distanza di un anno e mezzo, il “mostro“ è ricomparso. Oggi si cerca disperatamente undonatore per sottoporre laad unintervento: questo sembra essere l’unica via possibile per ladi guarire e porre fine a questa brutta malattia....

