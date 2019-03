Juve | Matuidi è un flop da ottobre

Juventus.com – Mandzukic e Matuidi premiati a Torino : ecco perchè : Juventus.com – Giornata speciale per due pilastri della Juve di Allegri. ?Blaise Matuidi e Mario Mandzukic hanno ricevuto un importante riconoscimento quest’oggi a Torino. premiati per i risultati sportivi di rilievo internazionale raggiunti nel corso del 2018. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Juventus.com – premiati Mandzukic e Matuidi […] More

La Juve alla ricerca della punizione smarrita : "Può tirare anche Matuidi" : Una finale anticipata, ma soprattutto una lotta senza tregua tra le due difese più forti d'Europa. Per questo Atletico-Juve accende la Champions e stasera, nel ribollente Wanda Metropolitano di Madrid,...

Juve - Matuidi : 'Atletico? Prima c'è da battere il Frosinone' : Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi parla a Sky Sport dei prossimi impegni della Juventus dei bianconeri: . Noi dobbiamo farci trovare pronti, abbiamo calciatori che possono metterli in difficoltà. Continueremo a prepararci anche se Prima c'è il ...

Sassuolo-Juventus - le pagelle bianconere : De Sciglio c'è - Khedira sblocca. Matuidi corre : SZCZESNY - voto: 7 Dottor Jekyll e Mr Hyde. Salva la Juve su Djuricic e Locatelli, poi regala a Berardi la più clamorosa delle occasioni con un'uscita folle. DE Sciglio - voto: 6,5 A ognuno il suo ...

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...

JuveNTUS - ALLEGRI : 'CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA'/'Matuidi in campo ha riposato. Contro l'Atalanta..' : Massimiliano ALLEGRI nella conferenza stampa della vigilia Contro l'Atalanta affronta diversi temi. Da Ronaldo alla Champions, poi la stoccata a Matuidi...

Juventus - Davids : 'Matuidi mi piace molto. Champions? Con Ronaldo...' : TORINO - 'Non ho visto la finale ieri, però penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest'anno il campionato anche se a loro non può bastare. ...

Juventus - Matuidi : 'I campioni devono puntare all'obiettivo più importante - la Champions' : La stagione calcistica in questo momento è in pausa, e i giocatori stanno approfittando di queste ore per rilassarsi, ma anche per fare i bilanci dell’annata appena trascorsa. Anche Blaise Matuidi, da Dubai, ha voluto fare il bilancio del suo 2018 ed ha puntualizzato gli obiettivi per il 2019, in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Il centrocampista è soddisfatto per essere diventato campione del mondo con la Nazionale francese, perché ha ...

Matuidi : 'Juve tra i top nel mondo. 2018 magnifico - ho realizzato tanti sogni' : Sono arrivato alla Juventus una delle grandi d'Europa e del mondo. E sono contento anche di aver vinto i primi titoli con la Juventus. È stato un anno magnifico'.

Juventus - Matuidi : “Voglio vincere la Champions e gli Europei 2020” : Intervistato dal sito ufficiale della Juventus, Blaise Matuidi, centrocampista dei bianconeri, ha parlato dei propri obiettivi con la squadra allenata da Massimiliano Allegri: “Con il Mondiale le cose sono cambiate, anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere: voglio vincere la Champions League con la Juventus e poi anche […] L'articolo Juventus, Matuidi: “Voglio vincere la Champions e gli ...

Juventus - Matuidi : 'Con l'Atletico Madrid capiremo se siamo sulla strada giusta' : Sono arrivato alla Juventus, una delle grandi d'Europa e del mondo, sono contento di aver vinto i primi titoli con questa squadra. È stato un anno magnifico" ha detto il centrocampista. E nel 2019 ...

Matuidi : 'Voglio vincere la Champions League con la Juventus' : DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI, - 'Con il Mondiale le cose sono cambiate, la vita cambia anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere. Voglio vincere la Champions League ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...