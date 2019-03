Farmaci | parere positivo di EMA per anti-psoriasi a placche

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha rilasciato il proprioper risankizumab – un inibitore dell’interleuchina-23 (IL-23) – per il trattamento dellada moderata a grave in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. La“è una malattia cutanea infiammatoria cronica, immuno-mediata con coinvolgimento sistemico e con un grande impatto negativo sulla qualità di vita – dichiara Ketty Peris, direttore dell’Uoc di Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs -. In Italia si stima che abbia una prevalenza del 2,9%, di cui circa il 30-35% in una forma moderata-grave“. “Gli studi registrativi che hanno valutato risankizumab confermano che con il farmaco si ottengono ottimi risultati ...

