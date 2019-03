Vergogna Corona-Fogli - sponsor in fuga dall'Isola dei Famosi : Caffè Borbone abbandona l'Isola dei Famosi in seguito alla porcheria inflitta da Fabrizio Corona, con la complicità degli autori e della conduttrice Alessia Marcuzzi, a Riccardo Fogli. Lo riferisce il ...

Fabrizio Corona : 'Mi scuso con Fogli - Belen mi ha attaccato - la Marcuzzi deve schierarsi' : Nel primo pomeriggio di giovedì, 7 marzo, Fabrizio Corona ha tenuto una lunga conferenza stampa per spiegare cosa è successo prima e dopo il suo discusso intervento all'Isola dei Famosi. L'ex re dei paparazzi ha chiesto scusa a Riccardo Fogli, ma ha precisato che il video che è stato mandato in onda lunedì scorso è stato tagliato e montato dagli addetti ai lavori. L'imprenditore ha anche criticato le opinioniste del reality, la sua ex Belen ...

Dal video all’Isola dei Famosi alla fuga degli sponsor : Corona chiede scusa a Riccardo Fogli ma il danno è fatto : Il Fogligate è ormai scoppiato e mentre la prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 si avvicina a grandi passi, tutto passa in secondo piano in Honduras. I naufraghi sono digiuni da quasi due mesi, Jo Squillo si è sentita male ed è stata portata dai dottori per alcuni controlli e sembra che lascerà l'Isola, mentre a Playa Uva si continua a litigare, in realtà, però, il vero reality sta andando in scena in Italia ed è ancora Fabrizio Corona a ...

Scandalizzati per Corona-Fogli all’Isola? Ma davvero? : Fabrizio Corona torna a far danni. Verrebbe da chiedersi dov’è la novità ed infatti non c’è alcuna sorpresa: ormai è noto a tutti, pubblico e addetti ai lavori, che la presenza di Corona in un programma tv si conclude sempre con liti e polemiche. Invitarlo in tv significa garantirsi quantomeno i titoli dei giornali del giorno successivo, perché, se c’è una cosa in cui l’ex fotografo dei vip è un maestro, è far parlare (male) di sé. E anche ...

Anticipazioni L’Isola dei Famosi : si chiude dopo il caso Corona-Fogli? : Isola dei Famosi chiude prima dopo il caso Fabrizio Corona – Riccardo Fogli? Davanti a quanto accaduto lunedì scorso durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi non si può rimanere zitti. Alessia Marcuzzi e gli autori del reality, con la complicità di Fabrizio Corona, hanno deciso di scrivere una delle pagine più brutte della storia della televisione. Riccardo Fogli è stato umiliato in diretta, usato come tirassegno per ...