Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA LAURENTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA AURELIA E, AVANTI, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 70:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; PASSIAMO ALLE CONSOLARI DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERITORIO TUTTAVIA CI SONO DEI PUNTI CRITICI A CAUSA DI DUE INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IL PRIMO SI E’ VERIFICARO SU VIA DELLA GOGNA, PROVOCA CODE TRA VIA DEI MELOGRANI E VIA NETTUNENSE, IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1935 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO LENTAMENTE ALLA NORMALITA’ SUL RACCORDO ANULARE LE CODE SONO AL MOMENTO LOCALIZZATRE IN INTRNA TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINHA CODE SULLA VIA PONTNA DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA CODE SU VIA COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE TRA VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1905 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPOA POI CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA IN INTRNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANORA CODE TRA PISANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1835 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN’INCIDENTE AVVENUTO UIN PRECEDENZA ANCORA CODE IN INTERNA TRA PISANA E AURELIA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E A24 POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1805 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCODO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PISANA EAURELIA PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA VIA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA I RALLENTAMENTI SONO CAUSATI DAL TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASAL MONASTERO E TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA E TRA PISANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E PONTINA PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD PRIMIO RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA TIBURTINA E NOMENTANA BIS E TRA SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E APPIA A SEGUIRE, SEMPRE IN ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E CASILINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA ALTRE CODE SULLA VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO LAZIALE SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA INFINE, RICORDIAMO CHE VENERDI’ PROSSIMO 8 MARZO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE, MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA SI REGISTRANO INVECE CODE TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA SI ...