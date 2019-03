Traffico Roma del 06-03-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) VIABILITÀMERCOLEDI 6 MARZOORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTTA ALLA TIBURTINA E PIU AVANTI PERTRA LA DIRAMAZIONENORD E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’AURELIA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA CI SONO FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA FIORENTINI ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO SI STA IN CODA SULLA TANG EST A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO LO STADIO INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVRE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PROCEDERE CON CAUTELA LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DOVE CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI MANUTEZIONE CON RIDUZIONE DELLA ...

