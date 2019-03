Rimborsopoli | Giulia Sarti dice che non ha intascato un centesimo

Rimborsopoli - Giulia Sarti : “Non mi dimetto e non lascio il M5s - non c’è motivo” : La deputata Giulia Sarti non lascerà il Movimento 5 Stelle e non si dimetterà dalla Camera, secondo quanto fa sapere lei stessa, intercettata dal Fattoquotidiano.it. "Non c’è motivo, io non sono stata espulsa dal M5s", risponde a una domanda sulle sue dimissioni. E aggiunge: "Io non lascio il M5s, l'ho fatto nascere".Continua a leggere