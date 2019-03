' Lunedì' | il nuovo video di Salmo fa scalpore per la sua lunghezza | 8 minuti

Tv : stasera nuovo episodio per Il commissario Montalbano dopo il successo di Lunedì scorso : A 20 anni dall'esordio, le simpatiche vicende del commissario siciliano Montalbano continuano ad appassionare il pubblico, che segue la fiction sempre più numeroso tanto che la puntata dell'11 febbraio è stata seguita da 11 milioni di spettatori. Il commissario Montalbano torna in TV, questa sera, lunedì 18 febbraio con un altro appuntamento e nuove appassionanti storie. La puntata può essere anche rivista in replica o seguita in streaming su ...