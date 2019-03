Con SMART il gioco sotto controllo su tutto il territorio

Unieuro lancia le “Offerte solo online” Con sConti oltre il 50% anche su smartphone Android : Unieuro lancia le "Offerte solo online": fino al 21 marzo sconti oltre il 50% anche su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 L'articolo Unieuro lancia le “Offerte solo online” con sconti oltre il 50% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Essential ha il brevetto di uno smartphone Con la fotocamera sotto il display : verrà mai realizzato? : Essential potrebbe aver pensato il Phone PH-2 come uno smartphone con un rapporto superficie frontale - display vicino (se non proprio pari) al 100% L'articolo Essential ha il brevetto di uno smartphone con la fotocamera sotto il display: verrà mai realizzato? proviene da TuttoAndroid.

Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro Con l’acquisto di una nuova smart TV : Samsung lancia due promozioni dedicate a chi acquista una smart TV, con un rimborso fino a 700 euro o un Samsung Galaxy Note 9 in regalo. L'articolo Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l’acquisto di una nuova smart TV proviene da TuttoAndroid.

Carnevale Con le offerte MediaWorld per Huawei P Smart e Samsung Galaxy S9 a prezzo calato : Sono appena scattate nuove ed interessanti offerte MediaWorld, disponibili rigorosamente online, per coloro che puntano ad acquistare uno Smartphone a prezzo interessante, come nel caso di Huawei P Smart e Samsung Galaxy S9. La campagna in questione è focalizzata sulla Festa della Donna e, non a caso, andrà in scadenza proprio venerdì 8 marzo, a pochi giorni di distanza dalle altre offerte di cui vi abbiamo parlato sulle nostre pagine con un ...

Promo Amazon : fino a 500€ di sConto su Smart TV SONY : Fra le tante iniziative che ogni settimana Amazon prepara per noi clienti, c’è sempre una costante: le Smart TV. Negli ultimi tempi infatti questo tipo di dispositivi si stanno diffondendo a macchia d’olio nelle nostre leggi di più...

TicWatch S2 - lo smartwatch eConomico pensato per gli sportivi : Quando si parla di smartwatch è ancora difficile trovare un'alternativa valida all'Apple Watch. Nell'ultimo Series 4, la Mela ha lavorato sodo per sistemare alcuni dettagli e l'aggiunta del GPS lo ha reso praticamente indipendente dallo smartphone e, se hai un iPhone, è difficile trovare un avversario allo stesso livello. Ma se hai uno smartphone Android e non vuoi spendere tutti i soldi che servono per uno ...

Vivo IQOO lo Smartphone Made in Cina Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria : Sembra non ci debba essere limite al progresso anche in ambito degli Smartphone. E’ giusto così, come per tutte le cose, che ci sia una continua evoluzione tecnologica, maggiori prestazioni e facilità d’uso. L’implementazione delle prestazioni dei Device sembrava cosa lasciata ai Brand di maggior successo, Samsung, Huawei e le redivive Nokia e Sony. Discorso a parte per il sistema Ios che vive di parametri e prestazioni ...

Ancora un’innovazione per gli smartphone Huawei Con fotocamere per selfie a scorrimento? : Gli smartphone Huawei, per ogni segmento di mercato, si stanno dimostrando pionieri di nuove tecnologie. Un esempio su tutti è di certo rappresentato dal device pieghevole Huawei Mate X ma le novità per il brand non finiscono qui, visto che sembrerebbe essere proprio in progettazione un device con le fotocamere anteriori pronte a comparire e a scomparire all'occorrenza. Quali dettagli sono già noti? Come segnalato dal sito LetsGoDigital e ...

Huawei al lavoro su uno smartphone Con due fotocamere frontali a scorrimento : Huawei sta preparando uno smartphone dotato di un meccanismo a scorrimento grazie al quale è possibile "svelare" due fotocamere frontali L'articolo Huawei al lavoro su uno smartphone con due fotocamere frontali a scorrimento proviene da TuttoAndroid.

Smart Forease+ - a Ginevra la compatta Con il tetto per ogni stagione : Il grande evento apre le sue porte tra meno di una settimana, dal 7 al 17 marzo 2019, per l'89esima edizione e, come sempre, attirerà appassionati di tutto il mondo. La nuova Smart Forease+ ...

Offerte Amazon Con Acer - Energizer - Catalyst - Eufy - Tronsmart - Aukey - : Prezzo: EUR 649,00 Da: EUR 799,00 Comprare su Amazon e pagare in contanti? Si può fare, con Amazon Ricarica in Cassa Ora si possono fare acquisti sul più grande negozio online del mondo pagando in ...

Lo smartphone dedicato al gaming Vivo iQOO è ufficiale Con Snapdragon 855 : Vivo iQOO è ufficiale: Snapdragon 855, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e tante funzioni dedicate al gioco. La prima vendita flash sarà il 6 marzo. L'articolo Lo smartphone dedicato al gaming Vivo iQOO è ufficiale con Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Unieuro propone offerte sui migliori smartphone Android Con rate a tasso zero : Unieuro lancia una serie di offerte valide online e in negozio dedicate ad alcuni dei migliori smartphone Android del momento, proponendo il pagamento in 10, 20 o 30 rate mensili a tasso zero. L'articolo Unieuro propone offerte sui migliori smartphone Android con rate a tasso zero proviene da TuttoAndroid.

I cinque migliori smartphone del Mobile World Congress 2019 : Il Mobile World Congress ha chiuso i battenti, dell’evento fieristico restano i prodotti che sono stati annunciati, soprattutto nell’ambito degli smartphone. Decine di modelli con prezzi e caratteristiche differenti, di cui alcuni lasceranno il segno, altri no. Dopo avere girato la fiera in lungo e in largo, ecco i cinque prodotti che ci hanno maggiormente colpiti per diversi aspetti. Impossibile non nominare i pieghevoli, ma anche ...