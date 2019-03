Cgil | Landini ' è governo della regressione | una presa in giro dire che il nero ci porta

Quanto guadagna Maurizio Landini : stipendio e busta paga in Cgil : Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti problemi che affliggono il ...

Governo - Landini (Cgil) : “I cambiamenti si fanno con il sindacato. Chi pensava di fare senza oggi non c’è più” : “Se il Governo non ci convoca decideremo come proseguire la mobilitazione. Siccome i problemi non mancano credo che nelle prossime settimane proseguirà la mobilitazione, tanto più se il Governo gli incontri non ce li darà. Se il Governo vuole cambiare le cose deve farlo con il consenso dei lavoratori. Ricordo che quelli che han pensato si potesse fare senza il sindacato, oggi non ci sono più. Questo è un Governo che non sta affrontando i ...

Tav - Landini : “Miei dubbi restano da sempre ma conta posizione Cgil”. Scontro con Giannino su pensioni : “Tav? Ho avuto personalmente dei dubbi, soprattutto sulla sua utilità. Parliamo di un’opera su cui si sta discutendo da 20-30 anni. E miei dubbi rimangono”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che puntualizza: “Tuttavia, essendo io segretario generale della Cgil, che, al suo interno, affronta in modo anche diverso i temi delle grandi opere e in ...

Alitalia - Landini (Cgil) : “Nulla in contrario alla partecipazione pubblica - ma vogliamo zero licenziamenti” : “Il punto è la credibilità del piano industriale. Il lavoro c’è se vengono fatti gli investimenti e se c’è un progetto di rilancio”. A sottolinearlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prima dell’inizio dell’incontro al Mise con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, sulla situazione di Alitalia. “Aspettiamo di avere con chiarezza un piano industriale. Perché ...

Pensioni - Landini Cgil : Quota 100 - la platea dei beneficiari si restringe : Oltre 40 mila istanze di prepensionamento arrivate negli sportelli Inps lasciano trasparire che con molta probabilità l'esecutivo giallo-verde non riuscirà ad affrontare l'intera spesa derivante dalla Quota 100. Come ormai noto, infatti, la misura in materia previdenziale contenuta nel maxi decreto unico, consentirebbe il pensionamento anticipato a circa 395 mila lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme introdotte ...

Cgil - Cisl e Uil al governo : è ora di cambiare. L'esordio di Landini : ... perché dopo tanti anni di sacrifici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere.L'Italia è già in recessione tecnica, i dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere ...

Maurizio Landini dietro 'Alla Lavagna'. Il segretario Cgil 'maltrattato' dai bambini : Che per Maurizio Landini la strada sarebbe stata in salita lo si era capito già dalla collocazione della puntata, in onda sabato sera poco prima di mezzanotte proprio mentre su Raiuno la finalissima del Festival di Sanremo entrava nella fase calda.A Alla Lavagna c’è il segretario generale della Cgil, che viene 'maltrattato' fin dalle battute iniziali. Prima che entri in classe, ai bambini viene mostrata la sua foto ed è subito tiro al ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Landini - Cgil - : se governo è saggio ci ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - "Se il governo ha un briciolo di saggezza penso che dopo una giornata come questa dovrebbe aprire il tavolo di trattativa che abbiamo chiesto e discutere con le ...

Corteo di Cgil - Cisl e Uil in marcia verso piazza San Giovanni - Landini : «Il governo va a sbattere» : Futuro al lavoro: è partito da piazza della Repubblica a Roma il Corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il Corteo diretto a piazza San...

Corteo di Cgil - Cisl e Uil in marcia verso piazza San Giovanni - Landini : 'Il governo va a sbattere' : Futuro al lavoro: è partito da piazza della Repubblica a Roma il Corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il Corteo diretto a piazza San ...

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...

Landini pubblicherà la busta paga da segretario Cgil : "Gli iscritti devono sapere quanto guadagno" : "Il mio ultimo stipendio era di 2700 euro. quanto guadagnerò da segretario Cgil sinceramente non lo so, di certo pubblicherò la mia busta paga ogni mese perché gli iscritti devono sapere quanto guadagna il segretario generale". Lo ha spiegato in diretta Facebook il segretario generale Cgil Maurizio Landini.Il neo segretario della Cgil ha poi fatto un accenno alla manifestazione dei sindacati del 9 febbraio: "È ...

Cgil - Landini : serve nuovo statuto lavoratori - governo ne discuta : Roma, 5 feb., askanews, - Un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori al passo con i tempi, che includa anche autonomi e partite Iva e che stabilisca che le persone hanno 'stessi diritti e stesse ...