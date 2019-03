ilsole24ore

(Di martedì 5 marzo 2019) Le scorte - che a lungo avevano soddisfatto una buona parte del fabbisogno - sono infatti scese a livelli critici: secondo le stime, non facili, nei magazzini di tutto il mondo sarebbero rimaste tra ...

grandebluff : Palladio più prezioso dell’oro: non è (soltanto) una bolla speculativa - fisco24_info : Palladio più prezioso dell’oro: non è (soltanto) una bolla speculativa: Il rally del palladio non accenna a fermars… - ele_gau : RT @FocusRisparmio: SCELTI DA NOI—> Si è tenuta ieri la visita del ministro dell’Economia Giovanni Tria in @BorsaItalianaIT. La #volatilità… -