Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019)dieccezionale a. Per la prima volta al mondo, undi 47 anni con metastasi epatiche considerate inoperabili, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico unico al mondo. L'uomo ha ricevuto, da un donatore vivente, unadiche è riuscita asi in soli 17 giorni. Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato entusiasta l'incredibile successo dell'ospedale.L'intervento Nelle scorse settimane, l'equipe del dottor Umberto Cillo, direttore, presso il Policlinico Universitario di, dell'unità di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici, ha effettuato un complesso intervento chirurgico e ha trapiantato, a fianco dell'organo malato, una piccoladita. In soli 17 giorni il frammento donato, incubato eto, ha più che raddoppiato il suo volume iniziale. Il delicato intervento si è ...

Noemithestar : Padova, inedito trapianto: porzione di fegato si rigenera, salvo paziente non operabile - vertivgini : RT @vertivgini: In onore di questa giornata vi metto un video inedito di xx settembre al concerto di padova emozioni grandi ? @Benji_Masco… -