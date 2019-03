Maxi operazione antimafia a Trapani | in carcere anche ex deputato regionale

Agrigento - Maxi-operazione della Dia : oltre 30 arresti per associazione mafiosa : Questa mattina all'alba la Dia di Agrigento (Direzione Investigativa Antimafia), ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata "Kerkent", non ha riguardato solo la Sicilia, ma anche altre province italiane (tra le tante anche Parma). Secondo quanto riporta la ...

Tangenti giostre : Maxi operazione dei carabinieri di Vercelli : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tangenti giostre: maxi ...

Sondrio : Maxi operazione antidroga - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - Gli investigatori hanno quindi provveduto a ricostruire l’organigramma del gruppo criminale, individuando i canali di approvvigionamento dello stupefacente; sono state documentate un centinaio di cessioni di droga, anche nei confronti di ragazzi sotto ai 14 anni. E qualche centinaio, q

Sondrio : Maxi operazione antidroga - 19 arresti : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Diciannove persone sono state arrestate in seguito a una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Sondrio. In tutto sono state eseguite 25 misure cautelari, emesse dal gip di Sondrio dietro richiesta della locale procura, nei confro

Droga : Maxioperazione in Sicilia - quindici arresti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - E' in corso una maxioperazione della Polizia di Stato di Caltanissetta che ha sgominato una organizzazione dedita al traffico di Droga che operava tra Caltanissetta, Palermo e Agrigento. Sono 15 le ordinanze eseguite dai poliziotti della Squadra mobile nissena in colla

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della Maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

Maxioperazione anti-droga in provincia Frosinone : 12 arresti : Roma, 6 feb., askanews, - E' in corso dalle prime luci dell'alba di oggi una maxi operazione antidroga di Polizia e Carabinieri nella provincia di Frosinone. Smantellato il monopolio dello spaccio ...

Casamonica e Narcos - Maxioperazione da film : sequestrate sette tonnellate di cocaina : Piccole mafie crescono e autonomamente fanno affari con i cartelli colombiani della droga. Dopo le demolizioni al Quadraro, periferia est di Roma, come a Ciampino, e le recenti confische di beni ingenti, si torna a parlare del clan dei Casamonica. In particolare di un esponente, Salvatore, 42 anni. In carcere dallo scorso luglio al regime del 416 bis per associazione mafiosa, è stato raggiunto da nuovo ordine di custodia cautelare al termine ...

Maxi operazione Bologna-Torino : in tre cambiano maglia : Ultime ore caldissime di calciomercato, in particolar modo i club di Serie A dovranno concludere tutte le operazioni entro la giornata di domani. Dopo il ribaltone in panchina e l’arrivo di Mihajlovic è grande protagonista la dirigenza del Bologna, in particolar modo Maxi-operazione con il Torino. Per il tecnico serbo arrivano due calciatori importantanti, si tratta del difensore Lyanco e dell’attaccante Edera, percorso inverso ...

Roma - Maxi operazione antidroga : arresti : 8.46 Dalle prime luci dell'alba militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata stanno eseguendo una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina. Tra i 5 soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare vi è un elemento di spicco del ...

Eni : Maxioperazione negli Emirati - acquista 20% Adnoc. Accordo vale 3 - 3 mld usd : L'azienda petrolifera italiana ha acquistato le quote del 20% di Adnoc, colosso di Abu Dhabi, per un controvalore di tre miliardi e trecento milioni di dollari. Con questo Accordo l'Eni incrementerà ...

Mafia - Maxi operazione a Viterbo : perquisizioni e 13 arresti : L'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri avrebbe imposto il proprio controllo su negozi compro oro, ditte di trasloco e locali

Caporalato - Maxi-operazione a Cremona : “Extracomunitari pagati 3 euro l’ora impiegati nella raccolta degli abiti usati” : Sfruttavano manodopera pagandola tre euro l’ora e facendola lavorare in condizioni degradanti, senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Lo ha scoperto la polizia di Cremona che in queste ore sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare, arresti domiciliari e obbligo di dimora, nei confronti di una serie di soggetti accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita al Caporalato. Secondo quanto accertato ...

Bologna - Maxi operazione 'Mondo Sepolto' : arrestati 30 'affaristi' del caro estinto : Trenta arresti, 60 indagati, un patrimonio di 13 milioni di euro tra beni mobili e immobili sequestrato, 43 perquisizioni eseguite. Con la maxi operazione 'Mondo Sepolto' a cui hanno partecipato 300 carabinieri del comando provinciale di Bologna con perquisizioni a Bologna, Modena, Ferrara, Rimini ma anche Gorizia, sono state sgominati due imprese di pompe funebri che si spartivano il mercato del caro estinto. Nove le persone finite in carcere, ...