Juventus | video e hashtag #GetReady per la remuntada

Juventus - il primo amore della figlia di Ronaldo è Oliver Hutton di Holly e Benji. VIDEO : "El primer amor de Eva" non poteva che essere un campione proprio come papà Cristiano… anche se solo immaginato e disegnato dall'idea Yoichi Takahashi, e famosissimo in Italia col nome di Holly e ...

Video/ Napoli-Juventus - 1-2 - : highlights e gol del match - Serie A - 26giornata - : Video, Napoli Juventus, 1-2,: i bianconeri espugnano il San Paolo con i gol di Pjanic ed Emre Can. Callejon accorcia, Insigne sbaglia il rigore del pari.

Highlights Napoli-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Polemiche a non finire - Var protagonista e Rocchi accerchiato : E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le Polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su ...

Pagelle Napoli-Juventus 1-2 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – La Juve passa al San Paolo e ottiene così un bel pezzo di scudetto. Gara piena di polemiche per il presunto fallo da ultimo uomo di Alex Meret su Cristiano Ronaldo al 25′. Per l’arbitro Rocchi è cartellino rosso e Napoli in dieci uomini. Sul calcio di punizione battuto da Pjanic […] L'articolo Pagelle Napoli-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

VIDEO Napoli-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi. Pjanic ed Emre Can firmano il successo - Insigne sbaglia un rigore : La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ha ipotecato lo scudetto visto che ha ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri. Pjanic ha portato in vantaggio i Campioni d’Italia con una micidiale punizione, al 39′ arriva il raddoppio di Emre Can pescato da Bernardeschi in mezzo all’area. Nella ripresa le due squadre rimangono in dieci uomini (espulsioni di Meret e Pjanic), Callejon ...

Napoli-Juventus Gol Emre Can : raddoppia il tedesco -VIDEO- : GOL Emre CAN – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di questa sera tra Napoli e Juventus. Padroni di casa obbligati alla vittoria per tentare di riaprire il discorso scudetto che sembra ormai compremsso. Invece di fatto, con una vittoria dei bianconeri, i partenopei scivolerebbero a -16 in classifica, chiudendo in maniera […] More

Napoli-Juventus - l’espulsione di Meret divide i tifosi sui social [VIDEO] : Napoli-Juventus, il portiere partenopeo Meret è stato espulso a seguito di un contatto con Cristiano Ronaldo al limite dell’area di rigore Napoli-Juventus ha vissuto una svolta attorno al 25° minuto del primo tempo. Il portiere partenopeo Meret è stato espulso a seguito di un fallo su Cristiano Ronaldo al limite dell’area. L’estremo difensore ha protestato dicendo di non aver toccato il portoghese. Le immagini proposte da ...

Napoli-Juventus gol Pjanic : gran gol su punizione -VIDEO- : GOL Pjanic – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di questa sera tra Napoli e Juventus. Padroni di casa obbligati alla vittoria per tentare di riaprire il discorso scudetto che sembra ormai compremsso. Invece di fatto, con una vittoria dei bianconeri, i partenopei scivolerebbero a -16 in classifica, chiudendo in maniera anticipata […] More

Video/ Piacenza Juventus U23 - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - : Video Piacenza Juventus U23, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita valevole per la 28giornata di Serie C girone A.

Pagelle Napoli-Juventus - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di campionato tra Napoli e Juventus, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Ancelotti si affiderà ancora una volta la 4-4-2. In porta spazio a Meret, il quale ha ben impressionato nell’ultimo match contro il Parma. Conferma anche per Malcuit nel ruolo […] L'articolo Pagelle Napoli-Juventus, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie ...

Insigne - sfottò alla Juventus : gesto ‘alla Simeone’ [VIDEO] : Si avvicina sempre di più il big match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo in campo Napoli e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, discorso opposto invece per gli uomini di Carlo Ancelotti che sono reduci dal successo entusiasmante contro il Parma. Ha fatto molto discutere ...

Video/ Juventus U23 Lucchese - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - : Video Juventus U23 Lucchese, risultato finale 1-0: gli highlights e i gol della partita di Serie C, vinta dai giovani bianconeri con la rete di Mavididi.

Video/ Bologna-Juventus - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 25giornata - : Video Bologna-Juventus , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie A.

Diretta Juventus U23 Lucchese/Risultato finale 1-0 - streaming video : La decide Mavididi : Diretta Juventus U23 Lucchese streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 28giornata girone A.