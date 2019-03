Serie A Bologna | Destro è tornato in gruppo

Serie A - Udinese-Bologna 2-1 : highlights e gol 26esima giornata - Sky Tg24 - : Nello scontro salvezza alla Dacia Arena, padroni di casa in vantaggio con un rigore di De Paul e pareggio di Palacio nel primo tempo. Nella ripresa è di Pussetto il gol decisivo per i bianconeri

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Ci siamo complicati la vita regalando il rigore» : ... 'oddsserve-csi-1', UDINE - Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , ha commentato così la sconfitta con l' Udinese : " Nel primo tempo abbiamo dominato - rivela ai microfoni di Sky Sport - e ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Stavamo dominando - poi abbiamo regalato il rigore» : UDINESE-Bologna 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54102489', 'http://www.corrieredellosport.it/news/stadio/Bologna/2019/03/03-54102489/Serie_a_Bologna_Mihajlovic_...

Serie A : Udinese-Bologna 2-1 - Pussetto beffa Mihajlovic : E' uno splendido gol di testa di Pussetto al 79' su cross dalla destra di Larsen a decidere il match salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Bologna . Partita da subito intensa e giocata a gran ritmo ...

Serie A - Udinese-Bologna 2-1 : De Paul e Pussetto - gol salvezza : Alla Dacia Arena, Udinese e Bologna si affrontano a viso aperto e a conquistare i tre punti sono i padroni di casa. Gli ospiti partono meglio e al 12' colpiscono un palo con Mbaye che col destro si ...

Serie A Udinese - Bologna : assenze a centrocampo per Nicola - Palacio disponibile dal 1’ : Si torna live, si torna alla Dacia Arena dove alle ore 15 va in scena Udinese contro Bologna. La partita si preannuncia uno scontro diretto per la salvezza dove i friulani possono approfittarne avendo i favori dello stadio amico e di una ritrovata (forse temporaneamente) sintonia tra la tifoseria e la proprietà. In classifica l'Udinese si trova a 22 punti appaiato all'Empoli che ha già giocato contro il Parma, all'Udinese manca la partita ...

Basket - 20a giornata Serie A 2019 : Venezia sbanca Bologna nell’anticipo - successo in rimonta degli uomini di De Raffaele : Spettacolare rimonta di Venezia sul campo della Virtus Bologna nell’anticipo della 20a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Walter De Raffaele si è fatta trovare pronta alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, imponendosi con il punteggio di 76-77 sulla compagine emiliana. Decisive per l’esito finale dell’incontro sia ...

Serie A Basket – Rimonta al cardiopalma di Venezia - la Virtus Bologna si arrende di misura nel finale : Dopo un avvio spumeggiante, la Virtus Bologna cede il passo nel finale a Venezia che si impone con il punteggio di 76-77 Una partita pazzesca, una Rimonta esaltante quella di Venezia che strappa la vittoria alla Virtus Bologna proprio nell’ultimo quarto. L’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala spettacolo, con i padroni di casa che partono fortissimo nella prima frazione, andando ...

Coppa Italia Serie A2 - Virtus Roma eliminata : la prima finalista è la Fortitudo Bologna : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', PORTO SAN GIORGIO - Al PalaSavelli va in scena la prima semifinale della Coppa ...

Serie A Udinese - Nicola : «Con il Bologna senza paura» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', UDINE - " La voglia di giocare domani è tanta ". Lo ha detto l'allenatore dell' ...

Serie A Udinese - Nicola : «Bologna? Non abbiamo paura - dobbiamo fare punti» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', UDINE - " La voglia di giocare domani è tanta ". Lo ha detto l'allenatore dell' ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Udinese? Servirà più la testa che il fisico» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Bologna - " Il mio obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Voglio uscire dalla zona retrocessione prima della sosta» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Bologna - " Il mio obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della ...

Basket Serie A 2019 : la Virtus Bologna sfida Milano e piazza il colpo Mario Chalmers! : Se la Virtus Bologna voleva smuovere il panorama della Serie A di Basket si può dire che ci sia ampiamente riuscita. La società bianconera, infatti, ha piazzato il colpo Mario Chalmers. L’ex playmaker dei Miami Heat (con i quali ha vinto due titoli assieme a LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade) che attualmente era svincolato, dopo quattro anni, che si sono ridotti a due annate vere e proprie nei Memphis Grizzlies (costellate da numerosi ...