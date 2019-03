Serie A | Atalanta-Fiorentina 3-1 | gol e highlights

Video/ Atalanta-Fiorentina - 3-1 - : highlights e gol del match - Serie A - 26giornata - : Video Atalanta-Fiorentina, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita valevole per la 26giornata di Serie A.

BERGAMO - Dopo aver affrontato la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, l'Atalanta

Formazioni Atalanta vs Fiorentina - Serie A 3-3-2019 e analisi : analisi e Formazioni di Atalanta vs Fiorentina, Serie A 3-3-2019Serie A//Atalanta//Fiorentina – La gara di Coppa Italia ha dato delle indicazioni importanti su entrambe le Formazioni: l’Atalanta con quei tre davanti in forma è devastante, ma il momento non è proprio dei più rosei come hanno dimostrato gli erroracci dietro senza i quali la Fiorentina mai sarebbe rientrata in gara; la Viola è una squadra che difficilmente si arrende, ma ...

Serie A - l'Atalanta sui tafferugli di Firenze : 'Vogliamo chiarezza'. Salvini : 'Verifiche in corso' : Questa è pura delinquenza che nulla ha a che vedere con lo sport e con il tifo per la propria squadra. Per i delinquenti identificati chiediamo che sia applicato un daspo a vita oltre al carcere. Chi ...

Biglietti Atalanta-Fiorentina - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 3 marzo alle ore 18.00 si giocherà Atalanta-Fiorentina, sfida valida per la 26ma giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per la zona Europa League. Le due squadre sono infatti distanziate da soli due punti in classifica, a favore degli orobici, che proveranno a sfruttare il fattore campo in questa sfida per aumentare ulteriormente il gap nei confronti ...

Serie A - risultati della 25ª giornata : bene il Napoli - male l'Atalanta che crolla a Torino : La 25ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni e non poche polemiche. L'anticipo del venerdì ha visto trionfare il Milan contro l'Empoli di Iachini per 3-0. Piatek, ormai inarrestabile, ha aperto le danze in avvio di secondo tempo e Kessie e Castillejo hanno chiuso il sipario regalando un momentaneo quarto posto ai propri tifosi che si trovano ora a soli due punti di distacco dai cugini interisti. Sabato si sono disputate le sfide ...

Serie A Atalanta - lavoro con il gruppo per Gomez : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , all'indomani della gara con il Torino. I nerazzurri si sono ritrovati al centro Bortolotti di Zingonia per iniziare la preparazione in vista del prossimo ...

Serie A - Torino-Atalanta 2-0 : highlights e gol 25esima giornata - Sky TG24 - : I granata battono i bergamaschi conquistando punti preziosi per la corsa all'Europa e li raggiungono in classifica. La squadra di Mazzarri passa in vantaggio al 42' grazie a Izzo e raddoppia in avvio ...