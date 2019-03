Eco pelliccia | i 10 nuovi brand più cool

vanityfair

(Di lunedì 4 marzo 2019) Maison AtiaMaison AtiaUnreal FurUnreal FurStandStandLa Seine et MoiLa Seine et MoiMiranda DunnMiranda DunnHouse of fluffHouse of fluffJakkeJakkeFuzz not FurFuzz not FurApparisApparisA PerdifiatoA PerdifiatoÈ stato un lucido e coscienzioso susseguirsi di addio a pellicce e pellami esotici da parte dei megadel lusso che, uno dopo l’altro, hanno preso la saggia decisione di seguire il filone cruelty-free. Dopo il pioniere Calvin Klein, che ha adottato la politica fur-free dal 1994, e Stella McCartney, promotrice di una moda sostenibile e buona, hanno seguito il loro passo Coach, Gucci, 3.1 Phillip Lim, Diane Von Furstenberg, Michael Kors e idel gruppo (Jimmy Choo e Versace), Giorgio Armani, Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Furla, John Galliano, Burberry e Tommy Hilfigher, tutti pronti a dire addio alla fur mania (accompagnati da Chanel che nel Novembre 2018 ha bannato i ...

sconti24h : Eco pelliccia o piumino reversibile Trisens disponibile in vari colori e taglie: Eco pelliccia...… - regalidinatale : Outfit Barbie Giubbino eco pelle con pelliccia (la bambola non è compresa) #shop #regali -