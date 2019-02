Un seme di canapa a tutti i deputati e uno spinello gigante in piazza Radicali chiedono

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ai piedi dell'obelisco diMontecitorio una trentina di manifestanti alzano al cielo unsco. "Riaccendiamo il dibattito sulla cannabis", si legge sulla 'cartina' che lo avvolge. Poi mostrano delle piccole buste verdi contenenti undiciascuna: "Ne abbiamo inviata una ai parlamentari, come promemoria". È l'ennesima provocazione deiItaliani, riunitisi davanti alla Camera per tornare a chiedere a gran voce la legalizzazione delle droghe leggere.Le strade per riuscirci, ad oggi, sono essenzialmente due: una parte proprio dai cassetti dell'ufficio del presidente Fico, dove dal 2016 giace una legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 70mila cittadini. L'altra via, più recente, è quella tracciata dal senatore M5s Matteo Mantero, che poche settimane fa ha depositato in Senato un ddl per la legalizzazione. ...

