Selene Ticchi | militante indossò maglia Auschwitzland a Predappio | condannata a pagare

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un decreto penale di condanna da novemila euro di multa per la maglietta, indossata dallaD’Urso il 28 ottobre 2018 a(Forlì), durante la manifestazione dei nostalgici della marcia su Roma. Lo conferma l’Anpi, a cui il decreto del tribunale (quattro mesi commutati in novemila euro) è stato notificato, in quanto persona offesa.L'articolo9mila euro di multa proviene da Il Fatto Quotidiano.

