Petagna | la Spal e il gol | una questione di Dna

Serie A : Sassuolo-Spal 1-1 - Petagna su rigore concesso col Var risponde a Peluso : Petagna, Sp, Ammoniti: Peluso, Magnanelli, Rogerio, Sas,, Valoti, Sp, Espulsi : 48' st Duncan, Sas, LA CRONACA DEL MATCH

VIDEO Sassuolo-SPAL 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Botta e risposta tra Peluso e Petagna : Pari e patta tra Sassuolo e SPAL nella gara valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio, terminata 1-1: al vantaggio siglato al 43′ da Peluso per i padroni di casa risponde dal dischetto Petagna al 68′. Un punto a testa che scontenta entrambe le squadre. Di seguito le immagini salienti della sfida. GLI Highlights DI Sassuolo-SPAL 1-1 IL VANTAGGIO SIGLATO DA Peluso AL 43′ ?????? ???????? : ?????? 1 × 0 ...

Petagna - quello che non segna mai? Alla Spal è già in doppia cifra di gol : L'argentino è infatti accusato spesso di lavorare troppo poco per la squadra, ma di vedere la porta come pochi al mondo. Ora come la mettiamo? I VIDEO DI GAZZETTA TV paradosso - Che i gol incidano ...

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Spal - Petagna : 'Sempre grato a Bergamo e all'Atalanta - ma ora...' : Andrea Petagna, attaccante della Spal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Atleti Azzurri contro l'Atalanta: 'Devo ringraziare per sempre questa squadra e questa città, è parte della mia famiglia, qui ho trascorso due anni fantastici. ...

Atalanta-Spal - Petagna torna a Bergamo : il Papu Gomez lo accoglie a modo suo. VIDEO : Il Papu Gomez e Andrea Petagna : amici per sempre, nemici mai. E domenica si ritroveranno per la prima volta contro da avversari in Atalanta-Spal: l'argentino è rimasto a Bergamo, il solito numero 10 ...

Spal-Torino - probabili formazioni : Paloschi sostituisce Petagna : SPAL TORINO probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Inter e Roma e messa in soffitta al valigia dei sogni del calciomercato, se ne riparla a fine maggio, piomba sulle 20 protagoniste della Serie A la 22° giornata […] L'articolo Spal-Torino, probabili formazioni: Paloschi sostituisce Petagna proviene da Serie A News ...

Milan-Spal 2-1 : decide Higuain - dopo i gol di Petagna e Castillejo. Suso espulso : Il Milan ritrova la vittoria, quello di cui squadra e allenatore avevano più bisogno. Non tanto per la classifica che resta compressa, quanto per salvare la panchina e dimostrare di essere ancora ...

[LIVE] Serie A - Milan - Spal 1-1 Castillejo risponde subito a Petagna [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Suso era l'ago della bilancia: a seconda della sua presenza o meno, Gattuso avrebbe scelto la formazione. Lo spagnolo c'è e quindi Calhanoglu arretra a centrocampo per ...

Milan-Spal 1-1 La Diretta Vantaggio di Petagna - pari di Castillejo : Milan e SPAL si affrontano a San Siro alle ore 20.30, nella partita che chiude il programma della 19a giornata di campionato e dunque dell'intero girone di andata: i rossoneri, ancora nel buco più ...

Milan-Spal 0-1 La Diretta Vantaggio di Petagna : Milan e SPAL si affrontano a San Siro alle ore 20.30, nella partita che chiude il programma della 19a giornata di campionato e dunque dell'intero girone di andata: i rossoneri, ancora nel buco più ...

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...