ilnapolista

(Di giovedì 28 febbraio 2019)affida ancora ai social i suoi pensieri e lo fa con una lunga lettera pubblicata su Instagram. L’attaccante nero-azzurro, dopo i recenti problemi con la società nati dalle affermazioni di Wanda Nara, sua manager e moglie, ha parlato del suoper l’Inter. Unche lo ha portato a restare sempre al fianco della squadra e a lottare per il bene della squadra.termina la lettera scrivendo “non so se in questo momento ci siae rispetto verso l’Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono decisioni…persi puòdi. Ma nonmaia mancare il rispetto”. Parole che lasicano più di qualche dubbio sul suo futuro.L'articolosull’Inter: «Persi puòdi. Ma nonmaia mancare il rispetto» ilNapolista.

marcogarghe : #Icardi dice la sua sull’#Inter. ???????? - SSCNapoliNews : Icardi sull’Inter: «Per amore si può sopportare di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto» - napolista : Icardi sull’Inter: «Per amore si può sopportare di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto»… -