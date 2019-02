Elezioni europee | Bruxelles invita Google | Facebook e Twitter ad impegnarsi di più per

Secondo i servizi segreti - le Elezioni europee porteranno un boom di razzismo : Una manifestazione a Macerata (foto: Ivan Romano/Getty Images) Vivere in Italia, per un immigrato, potrebbe diventare ancora più difficile in vista delle imminenti elezioni europee dell’ultimo weekend di maggio. Il rinnovato attivismo delle formazioni di estrema destra “potrebbe ispirare episodi di stampo squadrista, oltre che gesti di natura emulativa, e conoscere un inasprimento” in corrispondenza dell’appuntamento ...

Allarme dei servizi : "Rischio aumento razzismo e squadrismo in vista delle Elezioni europee" : ... specie con riguardo alle formazioni più strutturate, alcune consolidate linee di tendenza: competizioni 'egemoniche' e fluidità di rapporti, interesse ad accreditarsi sulla scena politica mantenendo ...

Tajani incontra capo 007 Usa : prove di interferenze nelle Elezioni europee : Martedì, appena arrivato nella capitale degli Stati Uniti, Tajani aveva detto ai giornalisti italiani che la Commissaria Mariya Gabriel, portafoglio Economia e società digitali, sta lavorando da mesi ...

Bruxelles : Italia preoccupa - debito elevato e scarsa produttività. Dopo le Elezioni europee valuteremo i conti : Squilibri eccessivi del quadro macro, debito pubblico elevato e produttivita' debole, con un rischio di effetto contagio nei confronti degli altri paesi. Questo il quadro che la Commissione europea disegna per l'Italia nel suo pacchetto d'inverno del semestre europeo, in cui valuta i progressi compiuti dagli stati membri sulle priorita' economiche e sociali. Nelle comunicazioni che accompagnano il Rapporto, la Commissione sostiene che l'Italia ...

Chi vota per le Elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero di ...

Fake news - come possono influenzare le prossime Elezioni europee : Gli esperti non hanno dubbi: il pericolo numero uno per il voto europeo di maggio è quello rappresentato dalladisinformazione. Ovvero dai “bot automatizzati” (“bot” sta per “robot”), a volte organizzati persino da Governi stranieri, che già in passato hanno influenzato il dibattito online e le conversazioni sui social, in innumerevoli occasioni, dalle polemiche italiane sui migranti al voto ...

Le Elezioni europee : la posta in gioco : L'illusione del "prima gli italiani" nel mondo di oggi può essere gravemente pericolosa per il nostro paese. Neppure la Gran Bretagna con la sua brexit ce la può fare in uno scenario dove le ...

Come votare dall’estero alle Elezioni europee 2019 : Informazioni e risposte alle domande più frequenti: se non vivete in Italia certe scadenze sono imminenti

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Candidati Elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Pd - spunta ipotesi candidatura di Pisapia alle Elezioni europee - Sky TG24 - : Il presidente della Regione Lazio ha parlato della possibile candidatura dell'ex sindaco di Milano: "Sarei onorato se fosse disponibile. Dipende da lui ma è una risorsa eccezionale". "Onorato delle ...

Di Maio : "Fitch? Non ci saranno Elezioni anticipate dopo le europee" : Luigi Di Maio risponde all’agenzia di rating Fitch da Termini Imerese. Il ministro del Lavoro ha riferito ai sindaci e ai sindacalisti sulla vertenza Blutec, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento storico ex Fiat. Alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, Di Maio ha respinto al mittente le previsioni di Fitch, secondo cui dopo le europee potrebbe esserci il voto anticipato con conseguente cambio di maggioranza: ...