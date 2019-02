Bologna | al via il tea party più lungo del mondo

Bologna - il nuovo Conad in via Indipendenza : «Facciata - portico e cortile saranno tutelati» : «Bisogna sempre chiedersi se un edificio storico è meglio tenerlo vuoto per non alterarlo o se, facendo un intervento che ne salvaguardi le caratteristiche, è meglio farlo vivere. Quello che vorrei è ...

Bologna-Juve : Chiellini da 6 in pagella. Pochi minuti - ma decisivi per il nostro inviato : Può un giocatore entrato al 41' del secondo tempo meritarsi un voto in pagella? La domanda se la sono posta in molti, stamattina, quando sfogliando la Gazzetta, e in particolare le pagelle di Bologna-...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : al via le semifinali. Cremona - Bologna - Sassari e Brindisi tutte pronte a sfruttare l’occasione : Oggi a Firenze si conosceranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo della stagione. Sono, infatti, in programma le semiFinali delle Final Eight di Coppa Italia 2019: Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi. Sicuramente due accoppiamenti molto difficili da pronosticare all’inizio della manifestazione e adesso per tutte e quattro c’è davvero la grande occasione non solo di ...

Giovane calabrese trovato morto in casa a Bologna - avviate indagini : Bologna - Un Giovane di 28 anni originario di Rende, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri 10 febbraio, all'interno di un appartamento in una zona universitaria di Bologna, dove si trovava ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : pareggio a Bologna - via alle altre partite! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle ultime sei partite che completeranno la 23giornata, oggi domenica 10 febbraio.

Bologna. Giallo in via dell’Arcoveggio : anziano di 83 anni trovato morto in cortile : E’ mistero in via dell’Arcoveggio. Il cadavere di un anziano di 83 anni è stato trovato venerdì pomeriggio nel cortile

Treno ad alta velocità travolge un uomo - traffico ferroviario in tilt tra Bologna e Padova : Un Treno Frecciarossa, partito da Roma e diretto a Venezia, ha investito un uomo per cause ancora in via di accertamento a Poggio Renatico, nel Ferrarese, causando disagi alla circolazione ferroviaria. Il traffico su rotaia è sospeso fra Ferrara e San Pietro in Casale (Bologna) e i treni ad alta percorrenza vengono deviati su Verona. Previsti ritardi fino a 120 minuti.Continua a leggere

Neonato morto e madre grave : il Ministro Grillo invia ispettori all’ospedale Maggiore di Bologna : Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, invierà un’ispezione ministeriale per fare chiarezza sul grave caso della donna 33enne ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo un parto cesareo alla 32esima settimana di gravidanza effettuato in urgenza. Il bambino non è sopravvissuto, mentre le condizioni della madre, inizialmente molto critiche, sono in miglioramento, ricorda il ministero in una nota. Il ...

Non immaginavo che Hamsik andasse via. Ma anche Juliano andò al Bologna : Il gelo della Slovacchia Se c’era un giocatore che, nel Napoli, mi piaceva più di tutti questi era Il Capitano. Sì, Marek Hamsik. Io, che ho vissuto tutta l’epoca di Maradona, posso dirlo a voce alta: sì, mi è sempre piaciuto di più Hamsik. Sará perché era poco napoletano, non un napoletano, come è stato detto. Sarà perché non alzava mai la voce, sarà perché quando usciva dal campo, sostituito, non ha mai detto una parola che sia una, contro il ...

Bologna - Inzaghi si congeda via social : “Avete un tifoso in più” : Bologna Inzaghi – L’esonero di Pippo Inzaghi dal Bologna porta a 8 il numero di panchine saltate in questa stagione in Serie A, in linea con lo scorso campionato quando a gennaio gli allenatori allontanati in corsa erano stati 8, 10 a fine stagione. Nel gennaio del 2018 fu proprio quello di Sinisa Mihajlovic, neo allenatore […] L'articolo Bologna, Inzaghi si congeda via social: “Avete un tifoso in più” proviene da ...

Bologna. Zona Barca : Fuga di gas in via Lorenzetti - accoglienza del centro sociale Rosa Marchi : I cittadini residenti in nove numeri civici di via Lorenzetti, in Zona Barca, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati evacuati

Bologna-Frosinone - probabili formazioni : Viviani subito a disposizione : BOLOGNA FROSINONE probabili formazioni – Quello che si gioca domenica al Renato Dall’Ara di Bologna, inizio ore 15. è decisamente un match dal forte, fortissimo profumo di salvezza. La squadra allenata da Pippo Inzaghi non vince da 13 partite, per i rossoblù è la striscia negativa più lunga, in un singolo campionato, dal febbraio 1979, […] L'articolo Bologna-Frosinone, probabili formazioni: Viviani subito a disposizione ...

Bologna - autocarro incastrato nel cavalcavia dell'autostrada : L'incidente a Casalecchio. L'autista soccorso dal 118. I tecnici sul posto per la verifica statica e dei danni riportati al ponte

Inzaghi : 'E' iniziato qualcosa di nuovo - così ci salviamo. Il Milan e la maledizione della 9? Penso al Bologna' : Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: 'Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta ...