Andamento memoria per Huawei P8 Lite 2017 TIM post aggiornamento B364

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Occorre parlare nuovamente di uno smartphone che ancora oggi appare essere molto popolare e diffuso in Italia, vale a dire il cosiddettoP8, soprattutto per quanto riguarda la versione brandizzata TIM che di recente ha ricevuto un nuovoqui in Italia dopo mesi di silenzio. Ve ne abbiamo parlato una settimana fa con un apposito articolo, ma oggi 28 febbraio tocca fare il punto della situazione sulla patch, a proposito dellainterna residua dopo aver portato a termine il download.Nei primi giorniinstallazione, in tanti ci avevano fatto notare che effettivamente l'perP8fosse stato in grado di liberare spazio, aiutando gli utenti a recuperare non meno di 2 GB per il proprio spazio di archiviazione. Un'ottima notizia, almeno sulla carta, ma che in passato si è rivelata una vera e propria illusione coi ...

GioPao9 : Andamento memoria per #HuaweiP8Lite2017 TIM post aggiornamento B364 - carlopiana : @AleAscalam @ricpuglisi @manginobrioches Sì. Esistono gli studi sull'andamento dei prezzi. Globalmente l'effetto è… -