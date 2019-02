T net | entrano nuovi soci nel capitale e nel CdA

Hall of fame FIGC entrano Totti - Zanetti - Allegri e Antognoni : Hall OF fame FIGC – Si amplia con altri 11 ingressi eccellenti la ‘Hall of fame del calcio italiano’, istituita nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Hall of fame FIGC, due novità di rilievo […] L'articolo Hall of fame FIGC entrano Totti, Zanetti, Allegri e Antognoni proviene da ...