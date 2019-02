Spesa pubblica e deficit in crescita | a chi fa paura?

Autonomia : Lombardia - Veneto ed Emilia? “Penalizzate rispetto alle Regioni ricche in Ue : poca Spesa pubblica e molte tasse” : Tutte le cifre del rapporto economico tra Stato e Regioni . Le hanno fornite, alla vigilia del cruciale appuntamento della bozza governativa di accordo sull’ Autonomia le Cna di Lombardia , Veneto ed Emilia Romagna che hanno affidato al centro studio Sintesi l’incarico di redigere l’annuale rapporto dell’Osservatorio economico e territoriale. Quest’anno è titolato “ Autonomia per lo sviluppo” e sostiene la tesi che le ...

In Calabria la Spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell’«autonomia» in arrivo : In Calabria il peso della s pesa pubblica sul Pil è doppio rispetto a Lombardia , Veneto ed Emilia-Romagna. Ma i risultati di questa s pesa , dalla sanità alle infrastrutture, sono imparagonabili, e i conti delle amministrazioni territoriali, dai Comuni alle aziende sanitarie, ballano spesso sull’orlo del default...

In Calabria la Spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell'«autonomia» in arrivo : E i tentativi del passato, a partire dai «costi standard» della sanità in cui la politica ha contato molto di più della matematica, non aiutano.