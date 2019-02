Pomeriggio Cinque | appello di Alessia Prete per Matteo Gentili | ‘Non chiudermi le porte

Francesca Cipriani si spoglia a Pomeriggio Cinque per protesta : ‘Mi hanno censurata’ : Francesca Cipriani contro ogni forma di censura, specialmente quella ‘estetica’. La bombastica prezzemolina dei programmi Mediaset, recentemente arruolata per tornare all’Isola dei famosi come polena, ruolo che ha ben presto abbandonato, lamenta di essere stata censurata, appunto, dalle “guardie di Mediaset” (QUI il video). Francesca Cipriani fermata dalle “guardie Mediaset” Che cosa è successo? La Cipry ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani Francesco Monte ha allontanato mia figlia : Fariba Tehrani a “Pomeriggio 5” si scaglia contro il settimanale “DiPiù” .Fariba ha scritto una lettera alla figlia Giulia Salemi che ha diffuso per mezzo della rivista, e secondo Fariba la lettera sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop ed essere in lite Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani non sono contro Francesco Monte : Fariba Tehrani contro il settimanale “DiPiù” nel salotto di “Pomeriggio 5”. La mamma di Giulia Salemi ha dichiarato che la lettera che ha scritto alla figlia e diffuso per mezzo della rivista sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop e parla in lite col genero Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Genzano - le telecamere di 'Pomeriggio Cinque' nella casa di Sara : "Non esiterà mai perdono per lui" . Parole di Sara , la madre della bimba di 22 mesi che è stata picchiata e ridotta in fin di vita dal patrigno , Federico Zeoli . In un'intervista esclusiva ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso scoppia in lacrime : perché questa donna l'ha fatta piangere in diretta : Non è riuscita a trattenere le lacrime Barbara D'Urso durante la puntata di oggi 15 febbraio di Pomeriggio Cinque. La conduttrice di Canale 5 ha aperto la trasmissione con la storia di Sara, una giovane mamma, e della sua tragedia. La donna è finita nelle pagina di cronaca perché il suo compagno ha

Genzano - bimba picchiata dal patrigno. La madre parla a ‘Pomeriggio Cinque’ : “La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea”. E’ quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dal Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi con evidenti segni di percosse, giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell’ospedale e ancora ricoverata ...

Barbara d’Urso commossa durante un collegamento a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso si emoziona in diretta Barbara d’Urso, nella prima parte di Pomeriggio Cinque, ha intervistato la madre a cui ieri è stata picchiata dal compagno sua figlia, la quale è finita in Ospedale. Questo episodio ha fatto molto parlare, e sono stati tanti a puntare il dito contro questa donna, la quale è stata accusata di non essere stata una brava madre. La ragazza oggi ha anche confessato dalla d’Urso che ...

Berlusconi ospite a Pomeriggio Cinque se la prende con i sostenitori dell'attuale Governo : È un Silvio Berlusconi incontenibile quello che è stato ospitato oggi nel salotto pomeridiano di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso. Il Cavaliere ha parlato a lungo toccando vari argomenti, dalla politica alla recente vittoria delle Regionali in Abruzzo, per concludere con un giudizio lapidario relativo al recente Festival di Sanremo. Berlusconi ha dichiarato di guardare con preoccupazione al futuro, soprattutto per quanto riguarda la ...

Pomeriggio Cinque lite tra Roberto Da Crema e la Marchesa d’Aragona : lite a “Pomeriggio 5” Roberto Da Crema si è scagliato, con la sua consueta veemenza, contro Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, ma la reazione dell’uomo della televendita, più famoso del piccolo schermo, ha sorpreso tutto il pubblico. Popolare per il tono di voce alto e l’asma, ha dimostrato insofferenza nei confronti della Marchesa, accusata non solo di aver mentito sul suo titolo nobiliare, ma anche su quello di ...

Oroscopo Ada Alberti 2-3 febbraio : previsioni a Pomeriggio Cinque : Ada Alberti: Oroscopo del weekend a Pomeriggio 5 Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti del weekend. L’astrologa ha svelato cosa prevedono le stelle per il prossimo fine settimana nel programma condotto da Barbara d’Urso. Il volto di Canale5 è stato protagonista dell’ultima parte di Pomeriggio 5 e ha chiuso il programma con i suoi consigli per i dodici segni dello zodiaco. Ada Alberti ha assegnato, come di ...

Pomeriggio Cinque Vittorio Sgarbi contro il programma della D’Urso : Il critico d’arte Vittorio Sgarbi era in collegamento con “Pomeriggio 5”, ma si sarebbe distratto durante una parte del programma, tanto che la D’Urso lo avrebbe riprendere: «Vittorio ma parli da solo?». Non è dato sapere se Sgarbi fosse al telefono, ma fatto sta che avrebbe risposto così: «Stavo lavorando, mi annoiavo e ho continuato a lavorare…». E da lì sarebbe partito il battibecco. Vittorio Sgarbi avrebbe continuato ...

Pomeriggio Cinque Wanda Fisher mi sono fidanzata con un bodyguard : Wanda Fisher la cantante e sosia della cantante Ivana Spagna, a “Pomeriggio Cinque” racconta di aver incontrato una persona molto speciale. “Prima avevo il personal trainer di 30 anni, ora ne ho un altro. Il mio attuale fidanzato ha 36 anni e fa il bodyguard nelle feste private, ci siamo conosciuti in palestra però ne ho anche un altro” ha dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso. Il fortunato si chiama Luciano ...

Pomeriggio Cinque battibecco tra la D’Urso e Sgarbi : Barbara D’Urso fa una replica al vetriolo a Vittorio Sgarbi, che era ospite in collegamento a “Pomeriggio 5”, si sarebbe distratto durante una parte del programma, tanto che la conduttrice lo avrebbe redarguito: «Vittorio ma parli da solo?». Non è dato sapere se Sgarbi fosse al telefono, ma fatto sta che avrebbe risposto così: «Stavo lavorando, mi annoiavo e ho continuato a lavorare…». E da lì sarebbe partito il battibecco. Vittorio ...

Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso contro Alvaro Vitali : L’ex attore Alvaro Vitali è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” e Biagio D’Anelli, fa un complimento a quest’ultimo che lo ha infatti “maestro” l’attore e cabarettista noto per il ruolo di Pierino in tante commedie ma che ha recitato anche in quattro film di Federico Fellini, compreso Amarcord che ha meritato l’Oscar. Barbara D’Urso ha allora chiesto a D’Anelli perché avesse chiamato ...