Giachetti | ' Se vinco le primarie mi faccio i capelli giallorossi'

corrieredellosport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - ' Selemicon lo spray ...

maumartina : Se vinco le #primariePd faccio segreteria unitaria un minuto dopo, anche con Zingaretti e Giachetti. Qui non c’è da… - gagliardi_andr : RT @maumartina: Se vinco le #primariePd faccio segreteria unitaria un minuto dopo, anche con Zingaretti e Giachetti. Qui non c’è da divider… - MariaKostourou : RT @maumartina: Se vinco le #primariePd faccio segreteria unitaria un minuto dopo, anche con Zingaretti e Giachetti. Qui non c’è da divider… -