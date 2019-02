Decretone | via libera in Senato tra le polemiche

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Decretone - via libera del Senato. Ora passa alla Camera : Via libera del Senato al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata: passa con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Ora il provvedimento va alla Camera. Il vicepremier ...

Decretone su reddito e pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Decretone su reddito e pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Oggi Bruxelles boccerà l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Al vaglio della Commissione Ue ci sono ancora le politiche economiche del governo giallo-verde, dagli investimenti fermi, a 'Quota 100', fino al 'Reddito di cittadinanza' che impatterà sui consumi ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il Senato dà il via libera al Decretone : ora passa alla Camera : Il Senato ha dato il via libera al decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100, in prima lettura. Ora il testo passerà all'esame della Camera. I voti favorevoli sono stati 149, 110 i contrati e 4 gli astenuti. Molte le proteste in Aula durante le dichiarazioni di voto e al momento del voto. alla Camera si attendono importanti modifiche al decreto.Continua a leggere

Decretone - il governo scommette sul via libera al Senato senza la fiducia : La mole di lavoro è imponente: più di 700 emendamenti presentati dei Senatori, 16 dal governo e un centinaio di sub-emendamenti. fiducia per impacchettare tutto e archiviare la questione? Questa volta no. Il governo e la maggioranza decidono di tenere il punto sul Decretone che contiene le misure bandiera del reddito di cittadinanza e di quota 100: se ne occuperà l'aula del Senato. L'urgenza di convertire il decreto non ...

Decretone : via metà emendamenti : Il Carroccio rinuncia stop al doppio incentivo per chi assume al Sud e all’aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per chi ha il beneficio. Proteste dell’opposizione in commissione Lavoro, perché la presidente Nunzia Catalfo aveva chiesto che le proposte di modifica fossero ritirate singolarmente e non in blocco. Intesa nella maggioranza sulle modifiche al Decretone:ritirata circa la metà degli emendamenti posti in Comm.Lavoro. La ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - al via iter per conversione del Decretone in legge : Prenderà il via lunedì 4 febbraio in commissione Lavoro e previdenza sociale al Senato della Repubblica l’esame del decreto che contiene le pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Il testo, sul fronte pensionistico, prevede anche la proroga dell’Ape social e di Opzione donna, entrambe formule sperimentali e non strutturali, così come la Quota 100. Reddito di cittadinanza e Quota ...

'Decretone' - al via esame in Senato. Già 800 le richieste di pensione giunte all'Inps : Al momento sono circa 290mila i lavoratori che potranno anticipare l'uscita dal lavoro con i parametri della cosiddetta 'Quota 100' superando cosi i vincoli previsti dalla Legge Fornero. Le richieste ...

'Decretone' al via esame in Senato. Già 800 le richieste giunte all'Inps : Al momento sono circa 290mila i lavoratori che potranno anticipare la pensione con i parametri della cosiddetta 'Quota 100' superando cosi i vincoli previsti dalla Legge Fornero. Le richieste possono ...

Decretone - Di Maio : “Prima erogazione reddito il 27 aprile. Prossima settimana al via il sito internet”. Il testo ora al Senato : Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da oggi, 29 gennaio, il Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione entra in vigore. Il testo è stato formalmente trasmesso al Senato: ora sarà compito dei parlamentari di Palazzo Madama mettersi al lavoro, perché dovrà essere convertito in legge entro metà marzo. Intanto lunedì sera, ospite di Quarta ...

"Salario minimo di 9 euro all'ora Al via dopo il varo del Decretone" : "Varrà 9 euro lordi e verrà applicato a tutti i contratti di lavoro subordinato e para subordinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate". Approvato il Decretone, il Parlamento inizierà a discutere il Ddl sull'introduzione del salario minimo orario a firma Nunzia Catalfo. La senatrice pentastellata spiega ad Affaritaliani.it le caratteristiche e la tempistica del nuovo ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al Decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...