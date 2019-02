Decretone | dal Senato sì con scintille Tria smentisce correzioni e aumenti Iva

Decretone - bagarre in Aula durante l’intervento di Taverna : urla e cori dal Pd. E la senatrice cita Madre Teresa di Calcutta : bagarre nell‘Aula del Senato nel corso dell’intervento della senatrice del Movimento 5 stelle Paola Taverna sul Decretone. Taverna, vicepresidente del Senato, ha più volte attaccato il Partito democratico, a partire dall’ “elemosina” degli 80 euro, difendendo invece a spada tratta il reddito di cittadinanza. Il Pd non è rimasto in silenzio, alzando la voce, interrompendo continuamente il discorso della senatrice e ...

Decretone : ok dal Senato - passa a Camera : 11.30 Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni quota 100, con 149sì, 110no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera.

Decretone - 1.600 gli emendamenti : più di mille da FdI e FI - 34 dal M5s e 43 dalla Lega. Altri 360 sono di Pd e Leu : Quasi 1.600 emendamenti per il Decretone. Le proposte di modifica ai 29 articoli del provvedimento su reddito e pensioni, per la precisione 1.570, sono state presentate nella Commissione Lavoro del Senato, che le esaminerà in vista dell’arrivo in Aula previsto per martedì 19 febbraio. Fratelli d’Italia è il gruppo che ha presentato il maggior numero di emendamenti, 900, oltre la metà del totale. dalla maggioranza sono arrivate un’ottantina ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al Decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...