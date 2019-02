Conte | Salvini e Di Maio a cena insieme | vertice su sblocca cantieri

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con Giuseppe Conte. E' ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello sblocca cantieri : Vertice a cena tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro serve a fare un punto sull’azione di governo e sui tanti dossier aperti. In particolare sul tavolo ci sarebbe il tema cantieri, a partire dal decreto per sbloccarli, e degli investimenti. Al consiglio dei ministri di domani...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : Un vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Cagliari - Matteo Salvini Contestato da un macellaio sardo : “Fascista di m….” : Contestazione per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Cagliari, nel mercato di San Benedetto. Un macellaio del mercato gli ha urlato: "Fascista di merda, mi fai schifo". E ha poi richiamato la figura di Emilio Lussu, fondatore del Partito sardo d'azione, con cui ora la Lega è alleata nell'isola.Continua a leggere

Sblocca-cantieri - Salvini : “Ho presentato a Conte un decreto elaborato dalla Lega”. Toninelli : “Integrerà lavoro fatto dal Mit” : Matteo Salvini da Cagliari annuncia il suo decreto Sblocca-cantieri, elaborato tutto in casa Lega. Il ministro dell’Interno, durante la conferenza stampa al fianco del neo-governatore sardo Christian Solinas, ha spiegato di aver presentato martedì al premier Giuseppe Conte “una nostra proposta”. “Conto che entro oggi il presidente del Consiglio mi dia una risposta definitiva“, ha rilanciato poi il vicepremier del ...

Governo - vertice tra Conte - Di Maio Salvini e Tria a Palazzo Chigi : Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. S i discuterà di diversi dossier, a partire da nomine come quelle al vertice dell'Inps e di Bankitalia. M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

Elezioni Sardegna - Salvini : “Nessun flop della Lega - mi acContento della sesta vittoria contro la sinistra” : Promettendo ai pastori sardi di risolvere la crisi del latte ovino in 48 ore “ho peccato di ottimismo”, ha detto Matteo Salvini alla Luiss. Poi infastidito dalle domande dei cronisti, ha dialogato con gli studenti sul voto in Sardegna. “La Lega non è andata bene nel voto regionale della Sardegna? Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra, poca roba. In Sardegna abbiamo vinto contro la sinistra, ora governiamo sei ...

Insulti sessisti a Contestatrice di Salvini : aveva foto profilo con ragazzo di colore : Siamo nel 2019, in un Paese che ama ritenersi moderno e con pari opportunità per uomini e donne. Eppure, il miglior modo per sminuire il parere di una donna è sempre quello di umiliarla con volgari riferimenti al sesso e alla morale sessuale della donna. Questo becero comportamento ha colpito di recente un personaggio conosciuto come la cantante Emma Marrone, ma non ne sono risparmiate donne lontane dai riflettori come Martina Mondini. Salvini: ...

Conte : 'Sbagliato farmi cadere - Salvini e Di Maio lo sanno bene' : "Dopo le europee non vedo instabilità, il governo terrà. Sinceramente questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le ...

Autonomie - Conte - LeU - : "Salvini attenta all'Italia come Visegrad attenta all'Europa" : 'Salvini attenta all'Italia come Visegrad attenta all'Europa'. Queste le parole del deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, a margine della presentazione del manifesto dell'associazione '...