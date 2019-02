Cena di lavoro Conte-Di Maio-Salvini

E' in corso un vertice adel presidente del Consiglio Giuseppecon i vicepremier Luigi Die Matteo. Lo si apprende da fonti di governo. L'incontro serve a fare un punto sull' azione di governo e sui tanti dossier aperti. Al centro anche il tema dei cantieri, a partire da decreto per sbloccarli, e degli investimenti. In CdM domani dovrebbe esserci la delega di riforma del codice degli appalti ma il varo del provvedimento,secondo fonti governative, non è ancora scontato.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

