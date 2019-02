‘Baresheet’ la prima sonda privata è in viaggio verso la Luna

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La storia dell’esplorazione spaziale è piena di pionieri e questo febbraio si aggiunge un nuovo tassello. Per lavolta è inlaunacostruita interamente da privati. Alle 2.45 del 22 febbraio, ora italiana, è decollato da Cape Canaveral, Air Force Station in Florida, un Flacon 9 della Space X con a bordo laBaresheet. Il nome dellaisraeliana significa ‘in principio’.Space X ha dedicato una lunga diretta via Twitter per seguire il lancio del Falcon, alla quale ha assistito anche il presidente israeliano Netanyahu che ha definito la missione un grande passo per la tecnologia d'Israele....