Torino | Stefano ucciso con una coltellata alla gola | caccia al killer «è un nordafricano

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino . Appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello : "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

