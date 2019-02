Serve un “Conte bis” Ma chi lo vuole davvero?

huffingtonpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) Luigi Di Maio tiene il punto e fa bene (dal suo punto di vista), perché in politica chi arretra è morto. Però non è certo con lo sblocco del limite del secondo mandato per i consiglieri comunali che si rimedia alla crisi di consenso del movimento, destinata (prima o poi) ad avere effetti devastanti anche sulla maggioranza di governo.Comunque le parole di Tria (ieri) e di Conte (oggi) fanno piazza pulita di tutte le chiacchiere: è sul versante economico che si gioca la partita vera e lì le cose non sono messe bene.Crescita, spread, opere pubbliche e codice degli appalti: tutto si tiene nel mondo globale, ma resta il fatto che l'Italia è fanalino di coda in Europa per incremento del Pil e sta diventando sempre meno credibile sul fronte internazionale, come molti dirigenti dello Stato ammettono (off the records) quando tornano dalle ...