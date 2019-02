Nella mia squadra ora sogno un altro Max e un altro Vale

Premiato per l'impegno Nella ricerca scientifica : dal Comune riconoscimento per il professor Carlo Bettocchi : ... facendola conoscere in ogni angolo del pianeta, come dimostra l'organizzazione del congresso che si svolgerà a maggio qui a Bari, e nel contempo ha contribuito con il suo lavoro e la sua scienza ...

Sconfigge la leucemia ma non può tornare a scuola : Nella sua classe bimbi non vaccinati : Il bambino ha otto anni ed è immunodepresso. "Basterebbe una varicella per farci tornare nell'incubo" racconta la madre al...

La Confessione - Gigi D’Alessio rivela su Nove : “La salma di Mario Merola ora è Nella mia cappella di famiglia” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Primo ospite della stagione, il popolarissimo cantante Gigi D’Alessio. “Lei è stato pianista di Mario Merola. Ha detto: ‘A ...

«L’ultima carezza alla mia Asia - morta Nella calca di Corinaldo a 14 anni» : Il padre della 14enne che finì schiacciata davanti alla discoteca Lanterna Azzurra: «Era la seconda volta che andava a ballare con gli amici». Con lei, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, morirono altri quattro minorenni e una donna

NBA – Allen Iverson - abbraccio e parole dolci a Steph Curry : “sei Nella mia top 5 fra i migliori di sempre” [VIDEO] : L’abbraccio fra Allen Iverson e Steph Curry durante l’All-Star Game diventa virale: ‘The Answer’ elogia il talento della stella degli Warriors inserendolo nella sua personale ‘top 5’ dei migliori di sempre Steph Curry è uno dei giocatori più forti dell’attuale NBA, nonché probabilmente della storia del basket. Il suo range di tiro praticamente illimitato, la sua grande abilità nel colpire da dietro l’arco, la sua visione di gioco e il suo ...

Nella stessa tomba con l’amico a 4 zampe - l’On. Brambilla : “Bene la Lombardia - ora bisogna approvare la mia proposta di legge nazionale” : Il via libera del consiglio regionale della Lombardia alla sepoltura degli animali d’affezione, cani e gatti, nello stesso loculo dell’amico umano è “un’ottima notizia che spero apra la strada all’approvazione della proposta di legge nazionale che ho depositato l’estate scorsa e che prevede anche la sepoltura dei resti degli animali d’affezione Nella tomba del proprietario. Il testo disciplina, in generale, la materia dei cimiteri, ...

Cogne - la Coppa del mondo una vetrina anche per l'enogastronomia locale Cogne - Vi portiamo Nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono ... : Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono stati cucinati e proposti in ricette appetitose per un vero trionfo del gusto valdostano.

Speciale Uomini e Donne La Scelta/ Video - Teresa : 'Vivrò la mia favola Nella realtà' : Speciale Uomini e Donne La Scelta di Teresa Langella: nel Castello di Tor Crescenza, la tronista sceglie tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Chi sarà?

Edoardo Vianello : "La torta in faccia ad AntoNella Clerici? Mia moglie Frida voleva riscattarmi di un'eliminazione ingiusta" : Edoardo Vianello, ospite oggi, venerdì 15 febbraio 2019, di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai1, condotto da Caterina Balivo, ha raccontato, per la prima volta, un retroscena inedito della sua partecipazione al reality show, 'Il ristorante', datata 2005. Dopo la sua eliminazione, la moglie Frida ha lanciato una torta in faccia alla conduttrice, Antonella Clerici: E' stato un gesto forte. Lei non ce l'aveva con la Clerici. Ma con ...

AntoNella Clerici - il messaggio del compagno Vittorio Garrone : ‘Tu la star di tutti - tu la mia passione’ : San Valentino a sorpresa per Antonella Clerici. Ieri il compagno, Vittorio Garrone, che non ha potuto raggiungerla per la prima puntata di Sanremo Young (in onda il 15 febbraio), le ha fatto una romantica sorpresa durante le prove all’Ariston. Centouno rose sono state recapitate sul palco alla Clerici e, sulle commoventi note di Io che non vivo più di un’ora senza te, le è stato letto il lungo messaggio d’amore di Garrone: “Sono cento rose ...

Uomini e Donne - Irene Capuano : "Luigi Mastroianni? Lo immagino Nella mia vita" : Irene Capuano, a poche settimane dalla scelta di Luigi Mastroianni, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha rivelato quali sono i motivi di attrito con quello che, secondo i fan, potrebbe essere l'uomo della sua vita: Le cose con Luigi non vanno benissimo. Non posso sopportare che abbia detto di farmi da badante e come si è comportato nell’ultimo periodo. Abbiamo due caratteri molto forti e quando ci scontriamo sono scintille. Il ...

Cosa c’è Nella bozza di accordo per l’autonomia del Veneto : Luca Zaia, presidente della region Veneto (Getty Images). Per ora non è ancora stato formalizzato, ma l’iter per l’autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna prosegue, e la luce in fondo al tunnel sembra vicina. La regione di Luca Zaia ha sottoscritto un accordo con il ministero dell’Economia e della Finanza, un documento è frutto di otto mesi di trattative: può ancora essere modificato ma dà un’idea generale delle concessioni che Roma ...

Mia Martini - un fenomeno incontenibile : sei brani Nella classifica di iTunes : Mia Martini e la sua musica tornano protagoniste. Grazie soprattutto alla messa in onda Rai di Io sono Mia , la fiction su Mimì interpretata da Serena Rossi, si sta riscoprendo la cantante scomparsa ...

Il segreto di Mouratoglou : “ho scoperto Tsitsipas su YouTube! L’ho subito invitato Nella mia accademia non appena…” : Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams, ha spiegato di aver scoperto Tsitsipas, allora 16enne, in un video su YouTube: fu ‘amore’ a prima vista Stefanos Tsitsipas è uno dei talenti più cristallini del tennis mondiale. Il giovane tennista greco ha vissuto un 2018 da urlo che lo ha portato a ridosso della top 10 mondiale (attualmente è 12°) e gli ha permesso di vincere l’ATP di Stoccolma e le Next-Gene ATP Finals. ...