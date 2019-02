MotoGP | Valentino Rossi lascia Losail con qualche dubbio ma con rinnovata fiducia

MotoGP - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGP - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Una giornata migliore e sono riuscito a spingere. Ci manca ancora qualcosa in configurazione gara” : Valentino Rossi ha concluso al quarto posto l’ultima giornata di test collettivi della MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Un day-3 che ha spazzato via alcuni dubbi circa l’incedere del “Dottore” in sella alla Yamaha. Certo, il compagno di team Maverick Vinales continua a volare e ad avere un assetto invidiabile sulla M1. Tuttavia, il centauro di Tavullia oggi può guardare con un minimo di ottimismo all’esordio ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

MotoGP - Test Qatar – Valentino Rossi sorride a metà : “veloci ma ancora dietro i migliori. Ecco chi sono i favoriti” : Valentino Rossi cancella la brutta prova nella giornata di ieri e chiude l’ultima sessione di Test in Qatar con un 4° posto: il Dottore soddisfatto, ma la sua Yamaha è ancora un “pelino dietro i migliori” Quest’oggi si è svolta la terza ed ultima giornata di Test MotoGp in Qatar. Con i feedback raccolti nell’ultima sessione sul circuito di Losail, le scuderie possono tirare le somme in vista dell’esordio ...

DIRETTA TEST MotoGP LOSAIL / Streaming video e tv - Valentino Rossi è deluso : DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 3giornata di TEST sulla pista del Qatar, oggi 25 febbraio 2019.

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbraio - ultime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

MotoGP - il grido d’allarme di Valentino Rossi : “Non riesco a guidare la Yamaha” : Valentino Rossi ha lanciato il proprio grido di allarme dopo la seconda giornata di Test MotoGP a Losail, il Dottore ha concluso soltanto in 19esima posizione e purtroppo si sono visti dei passi indietro rispetto al day-1 quando il centauro di Tavullia aveva dimostrato un buon passo e aveva piazzato anche un tempo interessante. La Yamaha è sì cresciuta rispetto alle prestazioni incolori della passata stagione ma il gap nei confronti di Honda e ...

MotoGP – Test Qatar - le parole di Valentino Rossi fanno tremare i fan : il Dottore per nulla soddisfatto a Losail : Valentino Rossi per nulla soddisfatto al termine della seconda giornata di Test in Qatar: le dure parole del Dottore da Losail Giornata complicata oggi in pista a Losail per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso col 19° tempo il secondo giorno di Test di MotoGp in Qatar, ammettendo di non essere contento delle sensazioni provate in pista. Le parole del nove volte campione del mondo al termine della seconda giornata di Test non sono affatto ...

MotoGP - test di Losail. Valentino Rossi : 'In accelerazione la Yamaha scivola troppo' : "Abbiamo provato materiale nuovo per vedere se riuscivamo a migliorare, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza indietro ", ammette Valentino Rossi, autore del 19esimo tempo nella seconda e ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

MotoGP - Test Qatar – Problemi per Valentino Rossi : il Dottore preso d’assalto dai… moscerini! [FOTO] : Problemi per Valentino Rossi nel day 2 dei Test in Qatar: la moto del ‘Dottore’ presa d’assalto dai moscerini! Dopo il buon quinto posto con il quale ha chiuso il primo giorno di Test in Qatar, Valentino Rossi è sceso in pista con la sua Yamaha nella seconda giornata di Test di Losail. Il ‘Dottore’ ha riscontrato qualche problema in pista. Oltre qualche problema di velocità per sua Yamaha che, a metà giornata, ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 24 febbraio - Valentino Rossi vuol avvicinarsi al vertice - Ducati osservate speciali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando ...

MotoGP - Test Qatar – Valentino Rossi in fiducia : “mi piace il nuovo approccio in Yamaha - ma tanto gap con Honda e Ducati” : Quinto posto per Valentino Rossi nella prima giornata di Test in Qatar: il ‘Dottore’ apprezza il nuovo approccio in casa Yamaha e guarda al futuro con ottimismo nonostante il gap con Honda e Ducati k Alla conclusione della prima giornata dei Test in Qatar, il “Dottore” ha ribadito di gradire il nuovo approccio della Casa di Iwata, ma anche che bisogna continuare a darci dentro per raggiungere Honda e Ducati. Prima ...