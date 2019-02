Luigi Di Maio implora Matteo Salvini | Facciamo slittare la legittima difesa o mi

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Regionali Sardegna - il M5s perde tre voti su quattro : il flusso che condanna Luigi Di Maio : Un calvario. Non si può che descrivere così l'andamento dei consensi al M5S dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con il punto più basso proprio alle Regionali in Sardegna di ieri, domenica 24 febbraio. I grillini, a spoglio quasi concluso, hanno raccolto meno del 12 per cento. Un tracollo. U

Vittorio Feltri seppellisce Luigi Di Maio : 'Mettiti a cuccia - sei finito. Ecco con chi lo sostituirà il M5s' : Bibite? Bibite? Grillo si è scocciato di te e delle tue sparate da apprendista stregone, e minaccia di abbandonare la guida politica. Ha intuito pure lui che le stelle si stanno spegnendo. Ci ...

Regionali Sardegna - il pressing di Giancarlo Giorgetti su Matteo Salvini : adesso basta con Luigi Di Maio : La Lega non è più un monolite come qualche mese fa. Per carità, il Capitano è sempre il Capitano. Però la linea politica scelta da Matteo Salvini inizia a stare stretta ad alcuni dei suoi uomini più autorevoli. I falchi sono in pressing. Consigliano di staccare la spina al governo Conte. Il leader?

Regionali Sardegna - Alessandro Sallusti sbugiarda Luigi Di Maio : "Perdi il 50%? Problema nazionale" : Gli argomenti usati da Luigi Di Maio per minimizzare il crollo del M5s alle elezioni in Sardegna poco o niente possono contro il commento di Alessandro Sallusti, che a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7 inchioda il leader dei Cinque stelle proprio sui numeri. Il direttore del Giornale ricorda c

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : "La sua leadership è in discussione". Da godere : esplode il M5s : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una delle ribelli grilline, la senatrice Paola Nugnes, che all'agenzia AdnKronos affida parole spietate

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

