L' Europa non è un incubo | è opportunità

Conti pubblici : Tria - 'non credo che l'Europa ci chiederà una manovra correttiva. Sarebbe uno sbaglio' : Roma, 25 feb 22:19 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nella trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete4 ha detto che "è prematuro parlare di manovra correttiva" e che, prima di tutto, bisogna chiedersi "che cosa ...

Forse l’Europa non si salva. Trump un volgare oppositore però… : Romano Prodi a Napoli per difendere l’Europa ilsitodibianca sdr È chiaro che sono ancora molti gli intellettuali esperti che tifano per l’Europa unita. Ed è anche chiaro che come sostiene Romano Prodi questa Europa unita a 28 fa molta paura all’America di Trump. Però proprio questa Europa a 28 porta in sé i germi dell’autosfaldamento. Così come ha in sé i punti forti della coesione. È pericoloso e non conviene uscire ...

Elezioni europee - Della Vedova : alleanze non scontate +Europa pronta andare sola : Anche sull'importanza complessiva del tema ambientale, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici che l'economia circolare. Il tema sara' vedere se su questo sara' possibile costruire una ...

Alma Mater laurea Draghi : «L'Europa è un successo - uscirne non dà più potere» : «Grazie per l'onore di questa laurea e per aver riunito in quest'aula così tanti amici di una vita». Un applauso lungo tre minuti saluta il presidente della Bce Mario Draghi nell'Aula Magna di Santa ...

Draghi difende l'Europa : «Uscire dalla Ue non dà maggiore sovranità» : Mario Draghi difende l'Europa. «Porsi al di fuori dell'Ue può sì condurre a maggior indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale ...

Europa League - Spalletti : "Siamo migliorati - ma non per l'assenza di Icardi" : Quattro gol al Rapid Vienna e ottavi di finale di Europa League conquistati. All' Inter sta tornando un po' di sereno, il segnale è anche il gol di Ranocchia: "Mi immaginavo che potesse segnare, ma ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : 'in Europa non si vince col suo calcio' : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid punzecchiando Allegri ' La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : “in Europa non si vince col suo calcio” : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell’Atletico Madrid punzecchiando Allegri “La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre abbastanza parsimoniosa, come se volesse risparmiare per poi dare il massimo. In Europa però si vince con il calcio offensivo, di dominio“. Così Arrigo Sacchi a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. E sul gestaccio di ...

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io leader dell’opposizione? Non io ma Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione: “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Nogarin : lascio Livorno per l'Europa - ma non starò con i sovranisti : La nuova politica e quella di dare risposte concrete ai cittadini». Lei ha il cuore rosso? «Appartengo all'ambientalismo critico di sinistra. E ho anche votato Democrazia proletaria. Non rinnego ...

Europa League - Sarri : «Problemi? Non è facile giocare ogni tre giorni» : TORINO - Riparte l' Europa League e il Chelsea di Maurizio Sarri vuole ritirare su l'animo dei tifosi amareggiati per le ultime prestazioni dei Blues. La vittoria all'andata dei sedicesimi di finale ...

Europa League - i bookmakers non credono nella rimonta della Lazio a Siviglia : Europa League, la Lazio sarà impegnata questa sera in casa del Siviglia dopo aver perso la gara d’andata all’Olimpico Solo due sconfitte da inizio stagione subite al Sanchez Pizjuan. Il biglietto da visita del Siviglia, in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League, scava una differenza netta nelle quote per l’anticipo di domani con la Lazio. Dopo lo 0-1 incassato all’Olimpico i biancocelesti cercano ...

L’Europa (forse) non esiste : "Stando ai numeri, l’Unione europea è un gigante. La sua economia eccede quella della Cina di oltre 70 mila miliardi di dollari ed è leggermente inferiore ai 200 mila miliardi degli Stati uniti. La Russia? Il suo pil di 17 mila miliardi è poca roba. Sulla carta, le nazioni dell’Ue dispongono dello s

L'Europa - forse - non esiste : Prendiamo la Germania, la più grande economia in Europa e la quarta a livello mondiale. Dopo la caduta del Muro di Berlino trent'anni fa, l'esercito è stato ridotto di due terzi. I suoi 2.800 ...